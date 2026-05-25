Τόκιο: Άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο - Τουλάχιστον 20 άτομα στο νοσοκομείο

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε πολυτελές εμπορικό συγκρότημα στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία στο εσωτερικό του, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο, Yusuke Koide, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε ΑΤΜ στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής ανέφερε ότι «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν» έπειτα από αναφορά για «έντονη οσμή».

Οι δρόμοι γύρω από το κτίριο, που βρίσκεται στην εμπορική συνοικία Γκίνζα όπου στεγάζεται το εμπορικό κέντρο, αποκλείστηκαν μετά το περιστατικό, ενώ πυροσβεστικά οχήματα παρατάχθηκαν στην περιοχή.

Ρεπόρτερ του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο ανθρώπους σε φορεία να μεταφέρονται σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και αξιωματούχοι με ειδικές προστατευτικές στολές μετέφεραν πολίτες από το εμπορικό κέντρο σε ειδικά οχήματα για εξετάσεις.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK μετέδωσε ότι οι τραυματισμοί φαίνεται να είναι ελαφροί.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από euronews.com