Τμήμα πυραύλου της SpaceX θα συντριβεί στη Σελήνη την Τετάρτη 

Ένα τμήμα πυραύλου της SpaceX, που περιφέρεται ανεξέλεγκτα στο Διάστημα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, αναμένεται να συντριβεί την Τετάρτη στη Σελήνη.

Πρόκειται για το ανώτερο στάδιο πυραύλου που είχε εκτοξεύσει δύο σεληνακάτους. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, παρέμεινε σε ασταθή τροχιά και πλέον κατευθύνεται προς τη φωτισμένη δυτική πλευρά της Σελήνης.

Ο ειδικός στην παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων Μπιλ Γκρέι υπολογίζει ότι ο πύραυλος θα προσκρούσει κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα, επτά φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου.

Η σύγκρουση αναμένεται να ανοίξει κρατήρα και να εκτινάξει σκόνη και θραύσματα σε ύψος αρκετών χιλιομέτρων. Αν και η λάμψη της πρόσκρουσης πιθανότατα θα είναι πολύ αμυδρή και θα διαρκέσει λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, το νέφος των υλικών ενδέχεται να παραμείνει ορατό με τηλεσκόπια για αρκετά λεπτά.

Οι επιστήμονες δεν θεωρούν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό προκαλεί άμεσο κίνδυνο. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αναδεικνύει το ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων, καθώς αυξάνονται συνεχώς τα αντικείμενα που κινούνται γύρω από τη Γη και τη Σελήνη.

«Τα πράγματα αρχίζουν να συνωστίζονται εκεί πάνω»

«Τα πράγματα αρχίζουν να συνωστίζονται εκεί πάνω», δήλωσε ο Γκρέι, ο οποίος σκοπεύει να παρακολουθήσει τις συνέπειες της πρόσκρουσης από τον Καναδά.

Η SpaceX δεν είχε σχεδιάσει να στείλει το τμήμα του πυραύλου στη Σελήνη. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν το ανώτερο στάδιο είχε κατευθυνθεί εγκαίρως σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο.

Θα είναι η δεύτερη γνωστή περίπτωση κατά την οποία ένα ανενεργό τμήμα πυραύλου προσκρούει κατά λάθος στη Σελήνη. Το 2022, τμήμα κινεζικού πυραύλου έπεσε στην αθέατη πλευρά της και δημιούργησε δύο κρατήρες.

Η νέα πρόσκρουση θα σημειωθεί στην ορατή πλευρά της Σελήνης και θα απελευθερώσει ενέργεια αντίστοιχη με έκρηξη περίπου τριών τόνων TNT.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σημείο της σύγκρουσης δεν θα διακρίνεται από τη Γη με γυμνό μάτι. Το υλικό που θα εκτιναχθεί, όμως, μπορεί να παραμείνει ορατό με τηλεσκόπια για αρκετές δεκάδες λεπτά.

«Η βαρύτητα στη Σελήνη είναι μικρή και δεν υπάρχει άνεμος για να διασκορπίσει τη σκόνη», εξήγησε ο Μπέντζαμιν Φερνάντο, ερευνητής στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, ο οποίος καλεί τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αστρονόμους να παρακολουθήσουν το φαινόμενο.

Όπως ανέφερε, οι παρατηρήσεις θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι τέτοιες προσκρούσεις για μελλοντικές αποστολές και αστροναύτες στη Σελήνη.

Ο Φερνάντο εκτιμά ότι ο κρατήρας που θα δημιουργηθεί θα έχει διάμετρο περίπου 27 μέτρα και βάθος περίπου 5 μέτρα. Θα είναι πολύ μικρός για να φανεί από τη Γη, αλλά θα μπορεί να καταγραφεί από διαστημικά σκάφη.

Ο δορυφόρος Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και το νοτιοκορεατικό σεληνιακό σκάφος Danuri αναμένεται να φωτογραφίσουν την περιοχή πριν και μετά την πρόσκρουση, ώστε οι επιστήμονες να συγκρίνουν τις αλλαγές στο έδαφος.

Με πληροφορίες από Guardian