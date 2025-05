Την τηλεοπτική «Δικαστή Τζανίν» από το Fox διορίζει ο Τραμπ ως εισαγγελέα της Ουάσινγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη τον διορισμό της τηλεπαρουσιάστριας του Fox News, Τζανίν Πίρο, προσωρινά στη θέση της εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Περιφέρεια της Κολούμπια, σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Η Πίρο, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Δικαστής Τζανίν», είναι πρώην δικαστής και εισαγγελέας της Νέας Υόρκης. Αντικαθιστά τον Εντ Μάρτιν, ο οποίος υπήρξε αρχική επιλογή του Τραμπ αλλά αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στη σύντομη 15εβδομαδιαία θητεία του. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτήρισε την Πίρο «εξαιρετικά καταρτισμένη» για τη θέση.

Η Πίρο, ένθερμη υποστηρικτής του Τραμπ από τη θητεία του στη Νέα Υόρκη, έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστική φιγούρα του συντηρητικού τηλεοπτικού τοπίου, με συχνές δημόσιες τοποθετήσεις που συντάσσονται πλήρως με τις πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του πρώην προέδρου. Ωστόσο, έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω του ρόλου της στις αγωγές δυσφήμισης κατά του Fox News, που σχετίζονται με παραπληροφόρηση για τις εκλογές του 2020.

Οι δηλώσεις της για τις εκλογές χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση της Dominion Voting Systems κατά του Fox, η οποία έκλεισε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 787,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, παραμένει εναγόμενη σε άλλη αγωγή ύψους 2,7 δισ. δολαρίων που κατατέθηκε από την εταιρεία Smartmatic.

Τζανίν Πίρο: Από το τηλεοπτικό στούντιο στο εισαγγελικό γραφείο

Η ανακοίνωση του διορισμού της Πίρο έγινε στον αέρα του Fox News από τον παρουσιαστή Μπρετ Μπάιερ, ενώ μια ώρα νωρίτερα δεν είχε εμφανιστεί στη ζωντανή εκπομπή της. Εκπρόσωπος του δικτύου δήλωσε πως η αποχώρησή της ισχύει άμεσα, προσθέτοντας ότι «υπήρξε αγαπημένη παρουσιάστρια και συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχία του Fox News επί 14 χρόνια».

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε στη δεκαετία του 1990, όταν υπηρέτησε ως δικαστής και μετέπειτα εισαγγελέας της κομητείας Γουέστσεστερ. Το 2006 αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα για τη Γερουσία απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον. Εντάχθηκε στο Fox το ίδιο έτος και παρουσίαζε την εκπομπή Justice with Judge Jeanine μέχρι το 2022, οπότε και έγινε βασική σχολιάστρια του The Five.

Η προσωπική της σχέση με τον Τραμπ χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, με κοινές κοινωνικές εμφανίσεις και θερμά λόγια εκατέρωθεν. Η ίδια έχει γράψει στο βιβλίο της για το πώς ο Τραμπ την παρουσίαζε ως «εισαγγελέα του Γουέστσεστερ» όταν συναντούσαν πολίτες στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ απένειμε προεδρική χάρη στον πρώην σύζυγό της, Άλμπερτ Πίρο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για φορολογικά αδικήματα.

Ο Μάικλ Καπούτο, πρώην σύμβουλος του Τραμπ και συνεργάτης του Εντ Μάρτιν, δήλωσε πως η σχέση Τραμπ–Πίρο «είναι σχεδόν σαν να είναι από την ίδια γειτονιά». Ωστόσο, προέβλεψε ότι το τηλεοπτικό της παρελθόν θα προκαλέσει σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς, τονίζοντας: «Υπάρχει πολύ υλικό».

Η διάρκεια της προσωρινής της θητείας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, ούτε έχει ανακοινωθεί πότε ο Τραμπ σκοπεύει να ορίσει μόνιμο διάδοχο. Το γραφείο του Εισαγγελέα στην Ουάσινγκτον είναι το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ, με πάνω από 350 δικηγόρους και αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τοπικά και ομοσπονδιακά εγκλήματα, δημόσια διαφθορά, εθνική ασφάλεια και άλλες κρίσιμες υποθέσεις στην καρδιά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Πίρο είναι το τελευταίο –και πλέον προβεβλημένο– στέλεχος του Fox News που διορίζεται σε θέση στην κυβέρνηση Τραμπ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 20 νυν ή πρώην υπάλληλοι του δικτύου έχουν αναλάβει κυβερνητικούς ρόλους, ενώ άλλοι τρεις διατηρούν διπλούς ρόλους ως σχολιαστές και μέλη κυβερνητικών επιτροπών ή συμβουλίων.