The Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «αναίσθητος» και νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του και λαμβάνει ιατρική φροντίδα στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει τη χώρα.

Ένα διπλωματικό υπόμνημα, το οποίο φέρεται να βασίζεται σε αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και έχει κοινοποιηθεί σε συμμάχους στον Κόλπο, αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ - γιος του Αλί Χαμενεΐ - είναι αναίσθητος και νοσηλεύεται σε «σοβαρή» κατάσταση.

Το υπόμνημα, που είδε η εφημερίδα The Times, αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη. Η πόλη Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, θεωρείται ιερή στο σιιτικό Ισλάμ. «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται στην Κομ σε σοβαρή κατάσταση, ανίκανος να συμμετέχει σε οποιαδήποτε λήψη αποφάσεων του καθεστώτος», αναφέρεται.

Πληροφορίες για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το υπόμνημα, το σώμα του Αλί Χαμενεΐ ετοιμάζεται για ταφή στην Κομ, έδρα της σιιτικής θρησκευτικής εξουσίας και γνωστή ως θρησκευτική πρωτεύουσα της χώρας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν προετοιμασίες για «τη δημιουργία μεγάλου μαυσωλείου στην Κομ» με «περισσότερους από έναν τάφους», γεγονός που υποδηλώνει ότι και άλλα μέλη της οικογένειας - και πιθανώς και ο ίδιος ο Μοτζτάμπα - θα μπορούσαν να ταφούν δίπλα στον εκλιπόντα ηγέτη.

Η τοποθεσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θεωρείται ότι ήταν γνωστή εδώ και καιρό σε αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία παγκόσμιων πληροφοριών για λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας, έχει ερωτηθεί σχετικά με το υπόμνημα, όπως και η ιρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον, η οποία στεγάζεται στην πρεσβεία του Πακιστάν.

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ και έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου που έκτοτε έχει αναστατώσει την περιοχή.

Ο νεότερος Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί ούτε ακουστεί από την έναρξη του πολέμου, παρότι επιλέχθηκε να διαδεχθεί τον πατέρα του στις αρχές Μαρτίου. Έκτοτε, δύο δηλώσεις που του αποδίδονται έχουν μεταδοθεί από την ιρανική κρατική τηλεόραση. Ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο φαίνεται να εισέρχεται σε αίθουσα πολέμου και να αναλύει χάρτη πυρηνικού εργοστασίου στο Ντιμόνα του Ισραήλ, δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Ποιος κυβερνά το Ιράν;

Παρότι Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης «ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του», προηγούμενες αναφορές έχουν αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του. Ομάδες της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι βρίσκεται σε κώμα σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι υπέστη κάταγμα στο πόδι και τραυματισμούς στο πρόσωπο.

Η φερόμενη ανικανότητά του θέτει υπό αμφισβήτηση τη θέση του σε μια χώρα όπου ο ανώτατος ηγέτης αποτελεί την απόλυτη πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Αυτό ενδέχεται να ενισχύσει τις εικασίες ότι το Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διατηρεί στην πράξη τον έλεγχο της χώρας και ότι ο Χαμενεΐ λειτουργεί ως μαριονέτα ή διακοσμητική φιγούρα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με άλλους Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά τόνισε ότι δεν συνομιλεί με τον ανώτατο ηγέτη.

Ιρανικά κρατικά πρακτορεία είχαν αναφέρει ότι ο Αλί Χαμενεΐ, που ήταν 86 ετών, θα ταφεί σε σιιτικό ιερό στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιραν, που αποτελεί επίσης τόπο προσκυνήματος. Υπήρχαν πληροφορίες ότι δημόσια τελετή πένθους θα πραγματοποιούνταν στην Τεχεράνη, χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.

Παρότι η ιρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι η κρατική κηδεία του καθυστερεί λόγω «αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης», έχουν προκύψει ερωτήματα για την καθυστέρηση, δεδομένου ότι η σιιτική παράδοση επιβάλλει την άμεση ταφή των νεκρών. Η Τετάρτη σηματοδοτεί 40 ημέρες από τον θάνατο του Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου, που παραδοσιακά αποτελεί το τέλος της περιόδου πένθους στο σιιτικό Ισλάμ.

Δεν είναι σαφές αν η Κομ θα αποτελέσει προσωρινό τόπο ταφής, δεδομένων των ανησυχιών για την ασφάλεια και τον κίνδυνο να στοχοποιηθεί οποιαδήποτε δημόσια τελετή από το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από εκείνη του προκατόχου του και ηγέτη της επανάστασης, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ο οποίος τάφηκε σε μεγάλο μαυσωλείο στη νότια Τεχεράνη. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του το 1989, ενώ το σάβανο σκίστηκε και το σώμα του έπεσε καθώς το πλήθος συνωστιζόταν γύρω από το φέρετρο.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι οι ιρανικές αρχές θα επιδιώξουν να αποφύγουν παρόμοια περιστατικά κατά την ταφή του Χαμενεΐ, όπου πολίτες θα μπορούσαν να διαταράξουν την τελετή ή να βανδαλίσουν τάφους.

Με πληροφορίες από The Times