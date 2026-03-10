Times για Κύπρο: Με εικόνες από το Google Maps το σχέδιο για την επίθεση στο Ακρωτήρι

Ένοπλες ομάδες που συνδέονται με το Ιράν φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν εικόνες από το Google Maps, για να σχεδιάσουν την επίθεση με drone στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκτιμάται ότι εκτόξευσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα μικρό καμικάζι drone εναντίον της βάσης της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, στο Ακρωτήρι.

Όπως επισημαίνει το ίδιο δημοσίευμα, οι εικόνες, που ήταν δημόσια διαθέσιμες στο Google Maps, έδειχναν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2 σταθμευμένα έξω από το υπόστεγο που χτυπήθηκε στην επίθεση.

«Φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκαν απλώς το Google Maps και ένα GPS», ανέφερε στρατιωτική πηγή στο βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Κύπρος: Γιατί δεν είχαν καλυφθεί οι εικόνες

Κατόπιν αιτήματος κυβερνήσεων, η Google μπορεί να θολώνει ή να αφαιρεί λεπτομέρειες ευαίσθητων εγκαταστάσεων, ώστε να μην εμφανίζονται δημόσια. Χαρακτηριστικά, ορισμένες αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή εμφανίζονται με χαμηλότερη ανάλυση ή με τα αεροσκάφη να είναι καλυμμένα - για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και σε πολιτικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Χίθροου, τα αεροσκάφη συχνά αφαιρούνται από τις εικόνες, αν και εκεί αυτό γίνεται κυρίως για λόγους καθαρότητας του χάρτη. Αναλυτές άμυνας διερωτήθηκαν γιατί δεν είχαν ληφθεί αντίστοιχα μέτρα για τη βάση στο Ακρωτήρι, τη μεγαλύτερη βρετανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Οι Times απευθύνθηκαν στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας ζητώντας να μάθουν αν εξετάζεται η απόκρυψη τμημάτων της βάσης στο Google Maps. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας τα αεροσκάφη παρέμεναν ορατά στις εικόνες και το υπουργείο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Κύπρος: Ρωσική τεχνολογία πίσω από το drone

Ο Τζάστιν Κραμπ, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και επικεφαλής της εταιρείας πληροφοριών Sibylline, σημείωσε ότι το γεγονός πως τα U-2 σταθμεύουν στη βάση αποτελεί «το χειρότερα κρυμμένο μυστικό της Μεσογείου».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η παρουσία των εικόνων στο Google Maps έκανε την επίθεση «πιο εύκολη απ’ ό,τι θα έπρεπε».

Την Κυριακή αποκαλύφθηκε επίσης ότι το drone περιείχε ρωσικό σύστημα πλοήγησης Kometa-B, εξοπλισμό που είχε εντοπιστεί και σε drones που καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Αξίζει να επισημανθεί πως εξαρτήματα, που ανακτήθηκαν έχουν σταλεί σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω εξέταση.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στον πόλεμο με το Ιράν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τον ρόλο της Μόσχας στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία φέρεται επίσης να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν σχετικά με τις θέσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από The Times