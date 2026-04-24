Τιμ Κουκ: Τι μετανιώνει από τη θητεία του στην Apple - Η επιτυχία που «έσωσε ζωές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, χαρακτήρισε την κυκλοφορία του Apple Maps το 2012 ως το «πρώτο μεγάλο λάθος» της θητείας του, λίγους μήνες πριν αποχωρήσει από τη θέση του.

Μιλώντας σε εσωτερική εκδήλωση της εταιρείας μαζί με τον διάδοχό του, Τζον Τέρνους, ο Κουκ παραδέχθηκε ότι η εφαρμογή χαρτών δεν ήταν έτοιμη κατά την κυκλοφορία της, προσφέροντας λανθασμένες οδηγίες και υποδεέστερη εμπειρία σε σχέση με τις υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούνταν τότε στο iPhone.

Η αποτυχημένη κυκλοφορία οδήγησε στην πρώτη μεγάλη αναδιάρθρωση της διοίκησης υπό τον Κουκ, με την απομάκρυνση του επικεφαλής λογισμικού Σκοτ Φόρσταλ, στενού συνεργάτη του ιδρυτή Στιβ Τζομπς.

Ο Κουκ σημείωσε ότι έχει κάνει «πολλά λάθη» κατά τη διάρκεια της θητείας του, αλλά τόνισε ότι η εταιρεία απέφυγε σοβαρές κρίσεις όπως ανακλήσεις προϊόντων ή μαζικές αποτυχίες που έχουν πλήξει άλλους κατασκευαστές τεχνολογίας.

Αναφέρθηκε επίσης σε επιτυχίες που ξεχωρίζει, με κύρια το Apple Watch και τις λειτουργίες υγείας του. Από την πρώτη του παρουσίαση το 2014 με βασική δυνατότητα μέτρησης καρδιακών παλμών, η συσκευή έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει ευρύτερες δυνατότητες παρακολούθησης υγείας.

Ο Κουκ περιέγραψε ως καθοριστική στιγμή την πρώτη φορά που έλαβε μήνυμα από χρήστη που υποστήριζε ότι το Apple Watch του έσωσε τη ζωή, σημειώνοντας ότι τέτοια μηνύματα λαμβάνει πλέον σε καθημερινή βάση.

Ο ίδιος ανέλαβε τη θέση του CEO τον Αύγουστο του 2011, μετά την αποχώρηση του Τζομπς, και θα παραμείνει έως την 1η Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε από περίπου 350 δισ. δολάρια σε 4 τρισ. δολάρια, ενώ η εταιρεία επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Μεταξύ των αποτυχιών που ανέφερε περιλαμβάνονται επίσης η αποτυχημένη προσπάθεια ανάπτυξης του ασύρματου φορτιστή AirPower και το πολυετές σχέδιο για την κατασκευή αυτόνομου οχήματος, χωρίς όμως να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στην εταιρεία.

Ο Κουκ σημείωσε ότι η εμπειρία με το Apple Maps οδήγησε σε σημαντικά διδάγματα για την εταιρεία, η οποία τότε είχε ζητήσει συγγνώμη από τους χρήστες και είχε προτείνει τη χρήση ανταγωνιστικών εφαρμογών.

«Ζητήσαμε συγγνώμη και είπαμε στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν άλλες εφαρμογές που ήταν καλύτερες από τις δικές μας. Ήταν ένα μάθημα ταπεινότητας, αλλά ήταν το σωστό για τους χρήστες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σήμερα η Apple διαθέτει «την καλύτερη εφαρμογή χαρτών».

Με πληροφορίες από Bloomberg