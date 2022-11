Τηλεπαρουσιαστής αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο

Ο γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής Jonnie Irwin αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο, προσθέτοντας ότι ελπίζει η διάγνωσή του να εμπνεύσει τους ανθρώπους γύρω του να «αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε μέρα».

Ο 48χρονος, ο οποίος παρουσιάζει την εκπομπή A Place in the Sun του Channel 4 και την εκπομπή Escape to the Country του BBC, δήλωσε ότι έχει καρκίνο του πνεύμονα που έχει κάνει μετάσταση στον εγκέφαλό του και ότι δεν γνωρίζει πόσος χρόνος του απομένει για να ζήσει.

Ο Irwin είπε ότι το πρώτο προειδοποιητικό σημάδι της ασθένειάς του ήρθε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της εκπομπής A Place in the Sun τον Αύγουστο του 2020 στην Ιταλία, όταν η όρασή του θόλωσε ενώ οδηγούσε. «Μέσα σε μια εβδομάδα που επέστρεψα αεροπορικώς από τα γυρίσματα, μου έδιναν έξι μήνες ζωής», δήλωσε στο περιοδικό Hello.

«Έπρεπε να πάω σπίτι και να πω στη γυναίκα μου, που φρόντιζε τα μωρά μας, ότι θα έμενε πρακτικά μόνη της. Αυτό ήταν καταστροφικό. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να της ζητήσω συγγνώμη. Ένιωθα τόσο υπεύθυνος».

Εικασίες για την υγεία του Irwin είχαν φουντώσει, καθώς απουσίαζε από την εκπομπή και η εμφάνισή του είχε αλλάξει όταν επέστρεψε αυτό το καλοκαίρι.

Με την σύζυγό του, Jessica, έχει έναν τρίχρονο γιο, τον Rex, και δίδυμα δύο ετών, τον Rafa και τον Cormac.

«Έφτασα στο σημείο να αισθάνομαι ότι κουβαλάω ένα βρώμικο μυστικό (....) Ελπίζω ότι με το να αποτινάξω αυτό το βάρος, ίσως εμπνεύσω τους ανθρώπους σε πλαίσια που περιορίζουν τη ζωή τους, να αξιοποιήσουν στο έπακρο την κάθε μέρα, να τους βοηθήσω να δουν ότι μπορείς να ζήσεις μια ζωή με θετικό τρόπο, ακόμη και αν πεθαίνεις.

Μια μέρα, (σ.σ ο θάνατος) θα με προλάβει, αλλά κάνω ό,τι μπορώ για να καθυστερήσω αυτή τη μέρα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Το χρωστάω αυτό στην Τζες και στα αγόρια μας. Κάποιοι άνθρωποι στη θέση μου κάνουν λίστες με τα πράγματα που θέλουν να κάνουν, αλλά εγώ θέλω απλώς να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε ως οικογένεια».

Ο Irwin δήλωσε ότι συνέχισε να εργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο υιοθετώντας τη νοοτροπία «ζω με τον καρκίνο, δεν πεθαίνω από αυτόν».

Είπε ότι ήθελε να δημιουργήσει αναμνήσεις για την οικογένειά του επειδή «τα αγόρια μου θα μεγαλώσουν χωρίς να γνωρίσουν τον πατέρα τους και αυτό μου ραγίζει την καρδιά».

Ο Irwin ενθαρρύνει επίσης τους ανθρώπους να συνάψουν ασφάλεια ζωής, λέγοντας ότι τον παρηγορεί το γεγονός ότι όταν πεθάνει η γυναίκα του και τα παιδιά του θα βρίσκονται σε ένα σπίτι πλήρως αποπληρωμένο και ότι θα υπάρχουν κάποια χρήματα στην τράπεζα γι' αυτούς.



