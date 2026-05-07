Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν: Το κοινό σημείο και η διορία στην ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και εμπορίου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι δύο τους εμφανίστηκαν πλήρως ευθυγραμμισμένες ως προς τη θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα ικανή να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους».

Παράλληλα, ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ – Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος στη «ιστορική εμπορική συμφωνία» που, όπως υποστήριξε, είχε επιτευχθεί στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Ο ίδιος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση υλοποίησης των δεσμεύσεων της ευρωπαϊκής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι είχε συμφωνηθεί η μείωση των ευρωπαϊκών δασμών στο μηδέν.

Μάλιστα, ανέφερε ότι έδωσε χρονικό περιθώριο στην πρόεδρο της Κομισιόν έως την 250ή επέτειο (σ.σ. 4η Ιουλίου) από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών για την εφαρμογή της συμφωνίας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Είχα μια εξαιρετική τηλεφωνική συνομιλία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συζητήσαμε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το γεγονός ότι είμαστε απόλυτα ενωμένοι ως προς το ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Συμφωνήσαμε ότι ένα καθεστώς που σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό δεν μπορεί να ελέγχει μια βόμβα ικανή να σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που συνάψαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, της μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί ποτέ! Δόθηκε η υπόσχεση ότι η ΕΕ θα εκπληρώσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας και, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα μειώσει τους δασμούς της στο ΜΗΔΕΝ! Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250α γενέθλια της χώρας μας, αλλιώς, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα ανέβουν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ