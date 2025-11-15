Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Νετανιάχου

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Ρώσου προέδρου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Υπήρξε λεπτομερής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας για εκεχειρία και ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων, της κατάστασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και θεμάτων που αφορούν την ενθάρρυνση περαιτέρω σταθεροποίησης στη Συρία».

Από την πλευρά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει γίνει κάποια επίσημη σχετική ανακοίνωση.