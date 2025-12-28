Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι προγραμματίστηκε για σήμερα

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι για την συνάντηση με Τραμπ

Bίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ζελένσκι να φτάνει στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι πριν από τη σημαντική συνάντησή του με τον Τραμπ για να συζητήσουν την τελευταία προσέγγιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει τη μοίρα της αμφισβητούμενης περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην κατοικία του Τραμπ στη Φλόριντα, καθώς και το μέλλον του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ περίπου στις 13:00 τοπική ώρα.

Ο Ζελένσκι δημοσίευσε νωρίτερα ότι είχε επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, μιλώντας για την συνάντηση που πρόκειται να έχει με τον Τραμπ αλλά και την μετέπειτα συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Με πληροφορίες από Reuters και Guardian