Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Όπως αναφέρεται, στη συνομιλία εξετάστηκαν ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για να τερματιστεί ο πόλεμος «με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει «σε κάθε διπλωματική πρωτοβουλία ή σχέδιο που θα μπορούσε να διευκολύνει την απευθείας επαφή των πλευρών και να οδηγήσει σε μόνιμη ειρήνη στην περιοχή, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν».

Ερντογάν: «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα»

Ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε εχθές μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, μιλώντας για «γενοκτονία στη Γάζα».

«Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» τόνισε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Όσο για τον πόλεμο της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα».

Εξέφρασε παράλληλα, την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.