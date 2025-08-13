Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Με τη φυσική παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καγκελαρία και υπό αυστηρότατα μέτρα ασφάλειας πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο που θα ακολουθήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ενόψει της συνάντησης του τελευταίου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή στην πολιτεία της Αλάσκας των ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα είναι παρών όταν ο οι δύο ηγέτες θα διαπραγματεύονται για τη χώρα του και σε αυτό το πνεύμα επιχειρείται σήμερα ο συντονισμός του με τους ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Ζελένσκι της Ουκρανίας τονίζει την ευρωπαϊκή ενότητα και τον «πολύ εντατικό» συντονισμό με τους ευρωπαίους ηγέτες.

Επίσης, δηλώνει ότι «ό,τι αφορά την Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία», καθώς υποστηρίζει την ιδέα μιας τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Τραμπ και τον Πούτιν.

Επαναλαμβάνει επίσης ότι πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, καθώς θεωρεί ότι ο Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις.

Ο Ζελένσκι λέει επίσης ότι ο Τραμπ του διαβεβαίωσε ότι θα επικοινωνούσε μαζί του αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν για να το συζητήσουν και ότι, αν οι στόχοι που συζητήθηκαν σήμερα δεν επιτευχθούν, θα συζητήσουν τι θα κάνουν στη συνέχεια.

Πέντε βασικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις στην Αλάσκα παρουσίασε ο καγκελάριος Μερτς

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας», είναι οι πέντε βασικές αρχές τις οποίες παρουσίασε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση». Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο 'Ανκορατζ την Παρασκευή», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου.

«Η βούληση των ΗΠΑ», είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δηλώνει ο Μακρόν

«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Η φον ντερ Λάιεν δηλώνει ότι έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».