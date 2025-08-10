TikTok: Μαζικές απολύσεις στη Γερμανία και αντικατάστασή τους με τεχνητή νοημοσύνη

Αναβρασμός επικρατεί στα γραφεία της TikTok στο Βερολίνο, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση της τοπικής ομάδας «trust and safety», που είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου, αντικαθιστώντας την εργασία των 150 εργαζομένων με τεχνητή νοημοσύνη και εξωτερικούς συνεργάτες.

Το συνδικάτο ver.di, που εκπροσωπεί τους εργαζομένους, καταγγέλλει ότι η εταιρεία αρνείται να μπει σε διαπραγματεύσεις για αποζημιώσεις και παράταση της περιόδου προειδοποίησης των απολύσεων σε έναν χρόνο. «Μας είπαν ουσιαστικά: “Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου, Κάλε Κούνκελ, σημειώνοντας πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο απεργίες χωρίς ανταπόκριση από την εταιρεία.

Η ομάδα του Βερολίνου καλύπτει την αγορά γερμανόφωνων χωρών, όπου η TikTok μετρά περίπου 32 εκατ. ενεργούς χρήστες. Με τις απολύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στην πρωτεύουσα θα μειωθεί σχεδόν κατά 40%. Η εκπρόσωπος της TikTok, Άννα Σόπελ, υποστήριξε ότι οι αλλαγές στοχεύουν «στην απλοποίηση διαδικασιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας», διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία «παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην ασφάλεια και την ακεραιότητα της πλατφόρμας».

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη παγκόσμια στρατηγική της TikTok να αντικαταστήσει μεγάλο μέρος των ανθρώπινων συντονιστών περιεχομένου με αυτοματοποιημένα συστήματα. Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει στην Ολλανδία, τη Μαλαισία και σε χώρες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ωστόσο, σύμφωνα με το συνδικάτο, η τεχνητή νοημοσύνη αδυνατεί να εντοπίσει σύνθετο ή έμμεσο επιβλαβές περιεχόμενο, ενώ έχει καταγράψει και λανθασμένες ενέργειες, όπως η σήμανση της σημαίας Pride ως «παραβίαση».

Η ΕΕ, βάσει του Digital Services Act, απαιτεί από τις πλατφόρμες αυστηρή εποπτεία και απομάκρυνση επιβλαβούς περιεχομένου, με την απειλή βαριών προστίμων. Το ver.di προειδοποιεί ότι η ανάθεση του έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς επαρκή ψυχολογική υποστήριξη εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μακροχρόνιας απεργίας εάν η εταιρεία δεν προσέλθει σε διάλογο.

Με πληροφορίες από Guardian




