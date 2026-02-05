TikTok: «Επικρατεί εκφοβισμός και παρενόχληση», καταγγέλλει πρώην υπάλληλος της εταιρείας

Πρώην εργαζόμενη του TikTok καταγγέλλει ότι στην εταιρεία επικρατεί κλίμα εκφοβισμού, παρενόχλησης και παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης.

Η Lynda Ouazar μιλά «για πρώτη φορά», όπως σημειώνει το Sky News, για τις συνθήκες εργασίας που βίωσε σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, περιγράφοντας ένα περιβάλλον έντονης πίεσης και έλλειψης ουσιαστικής στήριξης προς τους εργαζόμενους.

«Δυσκολευόμουν πολύ να κοιμηθώ τη νύχτα, είχα αναμνήσεις, ένιωθα κουρασμένη, είχα χάσει την όρεξή μου», περιέγραψε στο Sky News.

Μαζί με τρεις πρώην συναδέλφους της, η Ouazar έχει κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της TikTok. Πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική υπόθεση που αντιμετωπίζει η εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο τους τελευταίους μήνες, έπειτα από προσφυγές πρώην υπαλλήλων της.

Η Lynda Ouazar προσλήφθηκε αρχικά ως διαχειρίστρια περιεχομένου και στη συνέχεια εργάστηκε στον ποιοτικό έλεγχο, αξιολογώντας το έργο διαχειριστών εξωτερικών συνεργατών. Όπως αναφέρει, στην αρχή ήταν ικανοποιημένη από τη δουλειά της. Στην πορεία, όμως, μετακινήθηκε σε ρόλο που απαιτούσε την καθημερινή έκθεσή της σε ορισμένα από τα πιο ακραία και βίαια βίντεο που αναρτώνται στην πλατφόρμα.

«Δεν θέλεις να βλέπεις παιδιά να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, δεν θέλεις να βλέπεις γυναίκες να υφίστανται κάθε είδους κακοποίηση, δεν θέλεις να βλέπεις ανθρώπους να αυτοτραυματίζονται, [...] να χρησιμοποιούν υβριστικές λέξεις όλη μέρα. Με επηρέασε», εξομολογείται.

Παρά τη φύση του περιεχομένου που καλούνταν να διαχειριστεί, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε επαρκής μέριμνα για την ψυχική ασφάλεια των διαχειριστών ούτε αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποστήριξης.

Πρώην υπάλληλος της TikTok: «Κλαις, αλλά μετά συνεχίζεις να δουλεύεις γιατί πρέπει να πετύχεις τους στόχους»

Επισήμως, το TikTok αναφέρει ότι ενθαρρύνει τους διαχειριστές να κάνουν διαλείμματα όταν το χρειάζονται και ότι παρέχει πρόσβαση σε πλατφόρμα ψυχικής υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Lynda και άλλους εργαζόμενους που μίλησαν στο Sky News, η εικόνα στην πράξη ήταν διαφορετική.

Όπως λένε, ένιωθαν διαρκή πίεση να δουλεύουν πιο γρήγορα και πιο εντατικά, ανεξαρτήτως του πόσο σοκαριστικό ή ψυχοφθόρο ήταν το περιεχόμενο που έβλεπαν καθημερινά.

«Σε παρακολουθεί η τεχνητή νοημοσύνη όλη την ημέρα», λέει. Οι καταγγελίες για συνεχή παρακολούθηση και έντονη πίεση στους συντονιστές περιεχομένου δεν είναι καινούργιες και έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν στο Sky News από άλλους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας. «Οι συντονιστές αισθάνονται πίεση να αποδώσουν, οπότε πρέπει να συνεχίσουν, ακόμα και αν δουν κάτι που τους επηρεάζει πραγματικά και νιώθουν ότι τους έρχονται δάκρυα στα μάτια», λέει η Lynda.

«Μερικές φορές κλαις, αλλά μετά συνεχίζεις να δουλεύεις γιατί πρέπει να πετύχεις τους στόχους. Αλλιώς, θα επηρεαστεί το μπόνους σου, η εργασιακή σου ασφάλεια, ο μισθός σου, όλα θα επηρεαστούν».

Πρώην υπάλληλος της TikTok: Οι επιπτώσεις στην ασφάλεια των χρηστών

Περιγράφοντας τις επιπτώσεις αυτής της πίεσης, η Lynda Ouazar τονίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ασφάλεια των χρηστών της πλατφόρμας του TikTok.

«Όταν δουλεύεις υπό πίεση και με ταχύτητα και κάνεις λάθη, αυτό σημαίνει ότι πράγματα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην πλατφόρμα, τελικά παραμένουν εκεί. Δεν είναι καλό για τους συντονιστές, δεν είναι καλό για τους χρήστες της πλατφόρμας», εξηγεί.

Από την πλευρά της, η TikTok παραπέμπει στα επίσημα στοιχεία της. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση διαφάνειας της εταιρείας, περισσότερο από το 99% του επιβλαβούς περιεχομένου αφαιρείται πριν καν αναφερθεί από τους χρήστες.

Παράλληλα, βάσει δεδομένων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του Digital Services Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το TikTok καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά σφαλμάτων και τα υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας στη διαχείριση περιεχομένου σε σύγκριση με όλες τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από δύο χρόνια στην TikTok, η Lynda εντάχθηκε στο συνδικάτο United Tech and Allied Workers (UTAW) και έγινε εκπρόσωπός του. Τότε άρχισε να αισθάνεται ότι την εκφοβίζουν και την παρενοχλούν και κατά την ίδια, αυτό οφείλεται στην ιδιότητά της ως μέλους του συνδικάτου.

«Μου πήρε κάποιο χρόνο, θα έλεγα μερικούς μήνες, για να καταλάβω το μοτίβο».

Εκτός από τον αποκλεισμό και τον εκφοβισμό, λέει, η απόδοσή της υποβαθμίστηκε από την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στην χαμηλότερη, χωρίς όμως να της δοθεί μια κατάλληλη εξήγηση για το λόγο, ακόμα και όταν υπέβαλε παράπονο.

«Άλλοι υπάλληλοι που [προηγουμένως] δεν είχαν κανένα πρόβλημα, τους οποίους βοήθησα να γίνουν μέλη του συνδικάτου, άρχισαν επίσης να βιώνουν το ίδιο μοτίβο με εμένα». Η Eleanor Payne από την UTAW δήλωσε: «Οι εργαζόμενοι της TikTok στο Λονδίνο συνδικαλίζονται εδώ και τρία χρόνια και δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν. Η TikTok πιάστηκε για άλλη μια φορά να χρησιμοποιεί παράνομες απολύσεις σε μια μάταιη προσπάθεια να εμποδίσει τους εργαζόμενους να συνδικαλιστούν για να έχουν ισχυρότερη φωνή στο χώρο εργασίας.



Η TikTok μπορεί να παίζει το παιχνίδι της καταστολής των συνδικάτων όσο θέλει, αλλά τελικά είναι ένα χαμένο παιχνίδι. Τα μέλη της UTAW γνωρίζουν ότι αν παραμείνουν ενωμένοι, τελικά θα νικήσουν».

Με πληροφορίες από Sky News



