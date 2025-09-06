Τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά της Gen Alpha όταν μεγαλώσουν

Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες των παιδιών της Generation Alpha (όσοι έχουν γεννηθεί από το 2010 και μετά) φαίνεται πως καθορίζονται απόλυτα από την ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με έρευνα σε 910 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών στις ΗΠΑ, η πλειονότητα ονειρεύεται καριέρα στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, το 32% δήλωσε ότι θέλει να γίνει YouTuber, ενώ το 21% προτιμά τον ρόλο του δημιουργού στο TikTok. Τρίτη δημοφιλέστερη επιλογή είναι η καριέρα γιατρού ή νοσηλευτή (20%), ακολουθούμενη από την ανάπτυξη εφαρμογών και βιντεοπαιχνιδιών (19%), την επιχειρηματικότητα (17%) και την τέχνη (16%).

Στη συνέχεια συναντάμε τους επαγγελματίες αθλητές (15%), τους online streamers (15%), τους μουσικούς (14%) και τους δασκάλους (14%).

Όπως σημειώνει η ανάρτηση του Boardroom στο Instagram, επικαλούμενο το περιοδικό Fortune, η τάση αυτή προέρχεται από την τεράστια επιρροή που ασκούν διάσημοι YouTubers και influencers, όπως οι MrBeast και Kai Cenat, οι οποίοι μετέτρεψαν τη διαδικτυακή τους φήμη σε πραγματικά έσοδα.

Παράλληλα, οι πιο «παραδοσιακοί» επαγγελματικοί δρόμοι δεν έχουν εξαφανιστεί. Πολλά παιδιά εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θέλουν να γίνουν γιατροί, δάσκαλοι ή καλλιτέχνες. Ωστόσο, όπως τονίζεται, «τα όρια θολώνουν» καθώς οι νέες γενιές επιχειρούν να συνδυάσουν τις κλασικές φιλοδοξίες με τη ζωή στον ψηφιακό κόσμο.