Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για επίθεση ή για συμφωνία;

Το «βλέμμα» της παγκόσμιας κοινότητας είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή και το τι θα αποφασίσει να κάνει τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν.

Τα δημοσιεύματα στον ξένο Τύπο είναι πολλά την ώρα που κυκλοφορούν συγκεχυμένες πληροφορίες για το τι σκέφτεται ο Τραμπ. Για παράδειγμα, ο Τζον Κυριάκου, πρώην πράκτορας της CIA, μιλώντας σε podcast, ισχυρίστηκε ότι βάσει πληροφοριών που έλαβε από έναν από τους πρώην συναδέλφους του στον Λευκό Οίκο, μια επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να συμβεί σήμερα, Δευτέρα ή αύριο, Τρίτη.

Επίσης, «ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για το αν θα εγκρίνει τέτοιες ενέργειες», ανέφεραν στο CNN, πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει τους συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή οποιαδήποτε στοχευμένη επίθεση των ΗΠΑ δεν οδηγήσει το Ιράν να υποκύψει στις απαιτήσεις του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση τους επόμενους μήνες, με στόχο την απομάκρυνση των ηγετών της χώρας από την εξουσία, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, «πράξη επιθετικότητας», σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε: «Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

Βέβαια, για «ενθαρρυντικές» ενδείξεις από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουν κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Νέες διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ την Πέμπτη στη Γενεύη

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν στη Γενεύη την προσεχή Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, η χώρα του οποίου μεσολάβησε για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης, είπε ότι οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί «με μια θετική ώθηση ώστε να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός ομόλογός του Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι είναι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Γενεύη την Πέμπτη, σημειώνοντας ότι υπάρχει ακόμη μια «καλή πιθανότητα» να εξευρεθεί μια διπλωματική λύση για τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης.

Ο Αραγτσί έκανε αυτή τη δήλωση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Face the Nation, του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός είπε ότι «εργάζεται πάνω στα στοιχεία» μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ. «Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις», τόνισε. «Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση, επωφελή για όλους», επιμένοντας ότι το Ιράν, «ως κυρίαρχο κράτος, διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αποφασίζει» για το αν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Αραγτσί επανέλαβε επίσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. «Αν οι ΗΠΑ μας επιτεθούν, έχουμε ασφαλώς το δικαίωμα να αμυνθούμε», είπε, προσθέτοντας ότι απέναντι σε μια «επιθετική ενέργεια» κάθε απάντηση «είναι δικαιολογημένη και νόμιμη».

«Οι πύραυλοί μας δεν μπορούν να φτάσουν στο αμερικανικό έδαφος. Πρέπει επομένως, προφανώς, να βρούμε μια άλλη λύση (…) και να χτυπήσουμε τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή» είπε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Πάμτως, Ιράν και ΗΠΑ έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον μηχανισμό άρσης των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης σε αντάλλαγμα με περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε στο Reuters Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό εξαγωγής μέρους του αποθέματος ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (HEU), αραίωσης της καθαρότητας του HEU της και μιας περιφερειακής κοινοπραξίας για εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά σε αντάλλαγμα πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα του Ιράν για «πυρηνικό εμπλουτισμό για ειρηνικούς σκοπούς».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και υπάρχει η πιθανότητα επίτευξης μιας προσωρινής συμφωνίας», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.