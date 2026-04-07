Τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ: Σήμερα η ψηφοφορία του ΟΗΕ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Σε μερικές ώρες, έπειτα από αρκετές αναβολές, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί για τα Στενά του Ορμούζ.

Στην ψηφοφορία εξετάζεται ένα σχέδιο απόφασης που έχει αμβλυνθεί αρκετά, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφεραν χθες Δευτέρα διπλωματικές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης, 18:00 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει «ολόκληρη» τη χώρα το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. στις 03:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας) αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας πέρασμα για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Στενά του Ορμούζ: Τι προβλέπει το σχέδιο του Μπαχρέιν

Με την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου, το εμιράτο του Μπαχρέιν, εκλεγμένο κράτος μέλος του ΣΑ, άρχισε πριν από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεις επί σχεδίου απόφασης που θα έδινε ξεκάθαρη εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να χρησιμοποιήσει βία για να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτή την καίριας σημασίας αρτηρία όπου το Ιράν έχει παραλύσει την κίνηση.

Ωστόσο, μπροστά στις ενστάσεις δυο κρατών-μονίμων μελών του ΣΑ, το κείμενο σταδιακά αμβλύνθηκε, ενώ η ψηφοφορία που αρχικά προβλεπόταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα αναβλήθηκε επανειλημμένα, καθώς ήταν σίγουρο πως θα ασκείτο βέτο από τη Ρωσία ή/και την Κίνα.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του κειμένου, που συμβουλεύτηκε χθες το AFP, καταδικάζει πάντα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» που ενδιαφέρονται να «συντονίσουν τις προσπάθειές τους, αμυντικής φύσης και αναλογικές προς τις περιστάσεις, για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μη εξαιρουμένων επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων».

Το σχέδιο απόφασης «απαιτεί» εξάλλου το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων» που διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας και «κάθε απόπειρα» παρεμπόδισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Το κείμενο τονίζει ακόμη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι έτοιμο να «εξετάσει άλλα μέτρα» σε βάρος όσων υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.