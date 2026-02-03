Είσοδος τουριστών στις ΗΠΑ: Τι θα αλλάξει εάν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο για τον έλεγχο των social media

Εάν τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για την είσοδο στις ΗΠΑ με απαιτήσεις όπως η υποβολή πενταετούς ιστορικού αναρτήσεων social media, οι τουρίστες 42 χωρών -που σήμερα ταξιδεύουν χωρίς βίζα- θα κληθούν να παρέχουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.

Οι πολίτες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα μπορούν σήμερα να εισέρχονται στις ΗΠΑ έως και για 90 ημέρες, με σκοπό τον τουρισμό ή επαγγελματικά ταξίδια, χωρίς να απαιτείται αίτηση σε αμερικανική πρεσβεία ή προξενείο -διαδικασία που συχνά διαρκεί μήνες ή και χρόνια.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ διεθνώς, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται και η Ελλάδα.

Παρότι οι πολίτες αυτών των χωρών δεν χρειάζονται βίζα, υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ESTA πριν από την άφιξή τους. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχεται αν οι ταξιδιώτες πληρούν τα κριτήρια εισόδου και δεν θεωρούνται απειλή για την ασφάλεια.

Τι αλλάζει αν εφαρμοστεί η πρόταση Τραμπ για την είσοδο στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει ριζική αναμόρφωση του συστήματος ESTA, με βασική αλλαγή τη μετατροπή του σε διαδικασία που θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω κινητών συσκευών. Παράλληλα, θα απαιτείται η υποβολή επιπλέον προσωπικών στοιχείων, τόσο για τους ίδιους τους ταξιδιώτες όσο και για τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Customs and Border Protection, οι ταξιδιώτες θα καλούνται να υποβάλλουν:

το ιστορικό των κοινωνικών μέσων που έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία πέντε χρόνια,

τα email που έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια

και τα προσωπικά στοιχεία των μελών της οικογένειάς τους, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου και των διευθύνσεων κατοικίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υποβολή του ιστορικού των κοινωνικών μέσων των τελευταίων πέντε ετών θα αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση βάσει της πρότασης.

Η CBP διευκρινίζει ότι οι αλλαγές —οι οποίες πρέπει ακόμη να εγκριθούν από το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου— αποσκοπούν στην εφαρμογή εκτελεστικής εντολής του προέδρου Τραμπ, με στόχο την αποτροπή εισόδου ατόμων που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την εθνική ή τη δημόσια ασφάλεια.

Επικριτές της πρότασης προειδοποιούν, ότι το μέτρο ενδέχεται να αποθαρρύνει τους υποψήφιους επισκέπτες και να πλήξει τον τουρισμό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, προετοιμάζονται για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026.

