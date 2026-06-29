Τι συμβαίνει όταν ένας κεραυνός χτυπάει τον Πύργο του Άιφελ; Η επιστήμη πίσω από την εικόνα που έγινε viral

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όταν ένας ισχυρός κεραυνός χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ κατά τη διάρκεια έντονης καταιγίδας.

Σχετικά στιγμιότυπα ανέβηκαν στα social, με κάποιους να καταγράφουν το περιστατικό με το κινητό τους.

Γιατί ο Πύργος του Άιφελ δεν υπέστη ζημιά

Παρότι το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι το διάσημο μνημείο δεν υπέστη καμία ζημιά.

Ο λόγος είναι ότι ο Πύργος του Άιφελ έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει τέτοια φυσικά φαινόμενα καθώς οι μηχανικοί είχαν προβλέψει αυτόν τον κίνδυνο και εγκατέστησαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Στην κορυφή του Πύργου υπάρχουν αλεξικέραυνα, τα οποία συλλέγουν την ηλεκτρική εκκένωση και την οδηγούν με ασφάλεια μέσω ειδικών αγωγών προς το έδαφος. Με αυτόν τον τρόπο, η τεράστια ηλεκτρική ενέργεια του κεραυνού δεν διαπερνά τη μεταλλική κατασκευή με τρόπο που να προκαλεί ζημιές, αλλά διοχετεύεται ελεγχόμενα στο έδαφος.

Επιπλέον, ο Πύργος του Άιφελ είναι κατασκευασμένος από σφυρήλατο σίδηρο, ένα υλικό που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και εξαιρετική αγωγιμότητα. Η ηλεκτρική ενέργεια διαχέεται γρήγορα σε ολόκληρη την κατασκευή και στη συνέχεια μεταφέρεται με ασφάλεια στη γη. Γι’ αυτό και οι κεραυνοί, όσο εντυπωσιακοί κι αν φαίνονται, συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα στο μνημείο.

Στην επίσημη σελίδα του Πύργου του Άιφελ, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Οι καταιγίδες στο Παρίσι λατρεύουν τον Πύργο του Άιφελ, παρόλα αυτά είναι ασφαλής για τους επισκέπτες και τη δομή του. Ας σας πούμε γιατί.

Ο Πύργος του Άιφελ και οι κεραυνοί έχουν μακρά ιστορία. Από τη δημιουργία του το 1889, το μνημείο έχει ''προσελκύσει'' κεραυνούς κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Υπάρχουν κατά μέσο όρο 5 ''χτυπήματα'' κάθε χρόνο. Κι όμως, αυτό δεν τον επηρεάζει και δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για το κοινό.

Ο Πύργος του Άιφελ, λόγω της δομής του, είναι φυσικά συνδεδεμένος με το έδαφος. Όντας το υψηλότερο σημείο στο Παρίσι, αποτελεί εύκολο στόχο για κεραυνούς, οι οποίοι τείνουν να ακολουθούν την ευκολότερη και ταχύτερη διαδρομή προς τη γη. Ειδικά επειδή είναι κατασκευασμένος από σφυρήλατο σίδερο, το οποίο θεωρείται πολύ αγώγιμο μέταλλο.

Ο Gustave Eiffel‎‎ το είχε σχεδιάσει!

Ωστόσο, από την κατασκευή του, ο Gustave Eiffel‎‎ είχε σχεδιάσει τα πάντα! Εγκατέστησε 4 αλεξικέραυνα στην κορυφή, σαν χάλκινες σκούπες που κατευθύνονται προς τον ουρανό. Όπως και στα κτίριά μας, αυτοί οι αλεξικέραυνοι συνδέονται με μονωμένα καλώδια που κατεβαίνουν στο έδαφος για να εξασφαλίσουν τη διασπορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όταν οι κεραυνοί συμβαίνουν αλλού εκτός από τους αλεξικέραυνους της κορυφής, μπορούν επίσης, να φτάσουν στην κορυφαία κεραία ή στις δοκούς πλέγματος της κατασκευής. Όταν συμβαίνει αυτό, η δομή πλέγματος του Πύργου του Άιφελ παίζει προστατευτικό ρόλο και λειτουργεί σαν πλέγμα Faraday, ένα είδος μεταλλικής κατασκευής που κατευθύνει την ενέργεια του κεραυνού στο έδαφος, μόνο μέσω του εξωτερικού του κτιρίου. Ευτυχώς, το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις εξωτερικές κατασκευές, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες του Πύργου κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Για τη διατήρηση και την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων του μνημείου, εγκαταστάθηκαν απαγωγείς υπερτάσεων (σσ. αντικεραυνικά) στους ηλεκτρικούς πίνακες και προστέθηκαν χάλκινα κυκλώματα ή καλώδια. Αυτό γίνεται για να περιοριστούν οι υπερτάσεις που θα διατάρασσαν τη γενική λειτουργία και επίσης, να συμμορφώνονται με τις συστάσεις των ισχυόντων ηλεκτρικών προτύπων.

Αυτά τα κυκλώματα γείωσης είναι εξοπλισμένα με μετρητές κεραυνών που επιτρέπουν στους ηλεκτρολόγους της Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE) να πραγματοποιήσουν επαλήθευση αυτών των συνδέσεων μόλις κριθεί απαραίτητο.

Παρόλα αυτά, ο Πύργος του Άιφελ δεν είναι το μόνο κτίριο αρκετά ψηλό στο Παρίσι για να πληγεί από κεραυνούς- κάθε άλλο! Για κάθε καταιγίδα, αυτό εξαρτάται από τη μάζα των νεφών και την ηλεκτρική δραστηριότητα στον ουρανό κοντά στα υψηλότερα σημεία του Παρισιού».