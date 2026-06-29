Τι σημαίνει να είσαι κουίρ επιστήμονας όταν ακόμη και μια σημαία Υπερηφάνειας γίνεται πολιτικό γεγονός

Η κουίρ ορατότητα δεν αφορά μόνο την τέχνη, τα κλαμπ, την Υπερηφάνεια στον δρόμο ή την ποπ κουλτούρα. Αφορά και τα εργαστήρια, τα πανεπιστήμια, τις επιστημονικές κοινότητες και τις αποφάσεις που παίρνει ένας άνθρωπος για το πού μπορεί να ζήσει, να δουλέψει, να κάνει έρευνα και να αισθανθεί ασφαλής.

Μια νέα έρευνα για τις εμπειρίες ΛΟΑΤΚΙ+ ερευνητών στις νευροεπιστήμες δείχνει κάτι που συχνά μένει αόρατο: η επιστημονική καριέρα δεν διαμορφώνεται μόνο από βιογραφικά, δημοσιεύσεις, υποτροφίες και εργαστήρια. Διαμορφώνεται και από νόμους, θεσμικά περιβάλλοντα, παρενοχλήσεις, ασφαλιστικά συστήματα, το αν μπορείς να είσαι ανοιχτά ο εαυτός σου στη δουλειά σου και το αν ένα πανεπιστήμιο θεωρεί αυτονόητο ότι έχει κουίρ ανθρώπους μέσα του.

Οι νευροεπιστήμονες David Pagliaccio, Dori Grijseels και Eitan Schechtman σχεδίασαν μια διεθνή έρευνα για ΛΟΑΤΚΙ+ επιστήμονες του πεδίου τους, θέλοντας να καταγράψουν εμπειρίες που, όπως λένε, δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Άλλα επιστημονικά πεδία, όπως η βιολογία, η φυσική και η χημεία, έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν πιο συστηματικά τις εμπειρίες ΛΟΑΤΚΙ+ ερευνητών. Η νευροεπιστήμη και η ψυχολογία, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν μείνει πιο πίσω.

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Η έρευνα συγκέντρωσε απαντήσεις από περισσότερους από 400 ΛΟΑΤΚΙ+ νευροεπιστήμονες από όλο τον κόσμο. Η ίδια η διαδικασία δεν ήταν απλή. Οι ερευνητές χρειάστηκε να περάσουν από θεσμικές εγκρίσεις για μια διεθνή έρευνα που έπρεπε να λάβει υπόψη διαφορετικές χώρες, κανόνες και ευαισθησίες. Η κοινότητα που ήθελαν να προσεγγίσουν ήταν διασκορπισμένη, γι’ αυτό και το ερωτηματολόγιο κυκλοφόρησε μέσα από προσωπικά δίκτυα, διαδικτυακά κανάλια, οργανώσεις και κουίρ επιστημονικές υπο-κοινότητες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι φαινομενικά αντιφατικό. Οι συμμετέχοντες από τις ΗΠΑ ανέφεραν πιο θετικό θεσμικό κλίμα και μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ανοιχτά ο εαυτός τους στους συναδέλφους τους σε σχέση με τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες. Ταυτόχρονα, όμως, ανέφεραν και περισσότερες αρνητικές εμπειρίες στον χώρο εργασίας.

Η αντίφαση ίσως δεν είναι πραγματική. Στην Ευρώπη, όπως εξηγεί η Dori Grijseels, υπάρχει συχνά μια κουλτούρα «μη ρωτάς, μη λες». Αν κάποιος δεν είναι ανοιχτά ο εαυτός του, είναι πιθανό να δέχεται λιγότερη άμεση παρενόχληση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εργάζεται σε θετικό ή υποστηρικτικό περιβάλλον. Σημαίνει απλώς ότι η σιωπή λειτουργεί ως προστασία, αλλά και ως μηχανισμός εξαφάνισης.

Η ίδια περιγράφει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: όταν ζήτησε από ένα μεγάλο τμήμα γνωσιακής νευροεπιστήμης στην Ολλανδία να βοηθήσει στη διάδοση της έρευνας, η απάντηση που έλαβε ήταν πως «δεν έχουμε κουίρ ανθρώπους εδώ», άρα δεν υπήρχε λόγος να τη μοιραστούν. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπήρχαν κουίρ άνθρωποι στο ίδρυμα. Απλώς το ίδρυμα δεν τους έβλεπε.

Αυτό είναι το κεντρικό θέμα: η αορατότητα μπορεί να παρουσιάζεται ως ουδετερότητα, αλλά στην πράξη γίνεται πολιτική. Αν ένας θεσμός δεν αναγνωρίζει ότι έχει ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, δεν αισθάνεται την ανάγκη να τους στηρίξει. Αν δεν τους ρωτά τι χρειάζονται, δεν μπορεί να ξέρει τι τους λείπει. Και αν δεν βλέπει την ορατότητα ως μέρος της ασφάλειας, τότε ακόμη και μια σημαία Υπερηφάνειας μπορεί να γίνει κρίσιμο σημάδι.

Για αρκετούς κουίρ επιστήμονες, τέτοιες κινήσεις δεν είναι συμβολικά διακοσμητικά. Μια σημαία Υπερηφάνειας σε ένα πανεπιστήμιο, μια σημαία τρανς ορατότητας, μια δημόσια δήλωση στήριξης, μπορούν να λειτουργήσουν ως μικρές αλλά ουσιαστικές ενδείξεις ότι ο χώρος τους αναγνωρίζει. Όταν ένα πανεπιστήμιο που κάθε χρόνο ανέβαζε σημαία Υπερηφάνειας αποφασίζει ξαφνικά να μην το κάνει, αυτό δεν περνά απαρατήρητο. Το μήνυμα λαμβάνεται.

Η νομοθεσία εμφανίζεται ακόμη πιο καθοριστική. Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν επηρεάσει αποφάσεις για την επιστημονική τους καριέρα. Ο Eitan Schechtman περιγράφει πως, στις ΗΠΑ, πολιτείες όπως η Φλόριντα έχουν γίνει για κάποιους κουίρ επιστήμονες μη ασφαλείς ακόμη και για ταξίδι, πόσο μάλλον για μόνιμη εγκατάσταση. Ο ίδιος, όταν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα σε μια θέση στην Καλιφόρνια και μια θέση στο Τέξας, έλαβε σοβαρά υπόψη το πολιτικό και νομικό περιβάλλον. Η θέση στο Τέξας μπορεί να είχε πλεονεκτήματα, ακόμη και καλύτερη αμοιβή, αλλά δεν ήθελε να ζήσει σε πολιτεία όπου δεν θα ένιωθε προστατευμένος.

Αυτές οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο καθηγητές ή ερευνητές με ήδη σταθερή θέση. Αφορούν και φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς, ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους και ήδη κινούνται σε ένα περιβάλλον περιορισμένων θέσεων, οικονομικής πίεσης και έντονου ανταγωνισμού. Αν από τον χάρτη αφαιρούνται ολόκληρες πολιτείες ή χώρες επειδή δεν είναι ασφαλείς, τότε η επιστημονική ελευθερία γίνεται πολύ πιο άνιση απ’ όσο φαίνεται.

Οι ερευνητές επιμένουν ότι τα ιδρύματα δεν αρκεί να έχουν πολιτικές προστασίας στα χαρτιά. Πρέπει να τις εφαρμόζουν. Αν ένας τρανς ή non binary ερευνητής δέχεται συστηματικά λάθος προσφωνήσεις ή λάθος αντωνυμίες, τι κάνει το πανεπιστήμιο; Αν υπάρχουν κανόνες σεβασμού, πώς επιβάλλονται; Αν ένας κουίρ επιστήμονας χρειάζεται πραγματική θεσμική στήριξη, υπάρχει μηχανισμός ή μόνο καλή διάθεση;

Υπάρχει και η ψυχική πλευρά του ζητήματος. Περίπου ένα τέταρτο των συμμετεχόντων ανέφερε αρνητικές εμπειρίες, μεταξύ τους άγχος και κατάθλιψη. Για τους ερευνητές που έκαναν τη μελέτη, αυτό δεν είναι απλώς στατιστικό δεδομένο. Είναι προσωπικό και βαρύ. Όπως λέει η Grijseels, είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις στατιστική πάνω στη συμπεριφορά ζώων από το να προσπαθείς να επιχειρηματολογήσεις επιστημονικά για την ίδια σου την ταυτότητα.

Το επόμενο βήμα για την ομάδα είναι να διευρύνει γεωγραφικά την έρευνα πέρα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και να δημιουργήσει διεθνείς δομές υποστήριξης, όπως έναν διαδικτυακό χώρο επικοινωνίας για ΛΟΑΤΚΙ+ νευροεπιστήμονες και ένα σύστημα καθοδήγησης από πιο έμπειρους ερευνητές. Η διεθνής διάσταση είναι κρίσιμη, ειδικά για ανθρώπους που ζουν σε χώρες ή περιοχές όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλους κουίρ επιστήμονες.

Αυτό που κάνει το θέμα σημαντικό δεν είναι μόνο ότι αφορά μια μικρή επιστημονική κοινότητα. Είναι ότι αποκαλύπτει κάτι ευρύτερο: η επιστήμη δεν παράγεται σε κενό.

Παράγεται από σώματα που ζουν σε νόμους, ιδρύματα, γλώσσες, φόβους και σχέσεις εξουσίας. Ένας κουίρ νευροεπιστήμονας δεν αφήνει την ταυτότητά του έξω από το εργαστήριο. Την κουβαλά μαζί του, είτε το ίδρυμα θέλει να τη δει είτε όχι.

με στοιχεία από The Transmitter