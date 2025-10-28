Τι σημαίνει η συμφωνία Στάρμερ και Ερντογάν για τα Eurofighters

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighters.

Μετά τη χθεσινή συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών».

Πόσα Eurofighters θα πάρει η Τουρκία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αγορά από την Τουρκία 44 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighters.

Επίσης, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι το Κατάρ και το Ομάν θα πωλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighters και άλλα 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους», είπε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Ως δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μας. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει το δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς αφορά παραγγελίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών (9,165 δισεκατομμύρια ευρώ). [...] πρόκειται για θέσεις εργασίας που θα διαρκέσουν 10 χρόνια, για την κατασκευή των Eurofighter Typhoon, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ.

«Αυτή είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και επομένως το να έχουμε αυτή τη δυνατότητα εξασφαλισμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ από την τουρκική πρωτεύουσα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης, την εκτίμησή του «στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών για την εποικοδομητική στάση τους» όπως είπε. Για την πώληση των αεροσκαφών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Κατάρ και το Ομάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το θέμα της αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων Eurofighters.

Η Τουρκία είχε ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Σημειώνεται πως ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου την Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν.

Σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η προμήθεια των 20 Typhoon αναμένεται να εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αποτελεί σημαντική ενίσχυση της βρετανικής αμυντικής βιομηχανίας και «σώζει» τη γραμμή παραγωγής των Typhoon στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Τουρκία είναι μια νίκη για τους Βρετανούς εργαζομένους, μια νίκη για την αμυντική βιομηχανία και μια νίκη για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, υπογραμμίζοντας ότι το Λονδίνο και η Άγκυρα «παίζουν καθοριστικό ρόλο στα δύο άκρα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, που συνοδεύει τον Βρετανό πρωθυπουργό στην 'Αγκυρα, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών σε μια γενιά», προσθέτοντας ότι η συμφωνία «θα κρατήσει τις γραμμές παραγωγής του Typhoon ενεργές για χρόνια» και «θα ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη περιοχή».

Η κατανομή παραγωγής προβλέπει ότι περίπου το 37% κάθε αεροσκάφους θα κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το υπόλοιπο να προέρχεται από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Eurofighter.

Η πρώτη παράδοση των μαχητικών στην Τουρκία αναμένεται το 2030.

Τι συζήτησαν Ερντογάν και Στάρμερ

O Τούρκος πρόεδρος, στις από κοινού δηλώσεις των δύο ηγετών στους εκπροσώπους του Τύπου μετά τη συνάντησή τους, ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε πολλά θέματα και σήμερα οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και στις αμυντικές σχέσεις.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών μας αρχικά στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια (σ.σ. σε ετήσια βάση) και στη συνέχεια στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια. […] Εστιάζουμε επίσης σε κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες» σημείωσε, προσθέτοντας ότι Άγκυρα και Λονδίνο στοχεύουν σε νέες συνεργασίες στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Ερντογάν συνεχάρη επίσης, τον Βρετανό πρωθυπουργό για την απόφασή του να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. «Θεωρούμε αυτή την απόφαση ένα θαρραλέο βήμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχει πρόσβαση ο λαός της Γάζας στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε μαζί σε αυτό το θέμα» δήλωσε.

Αναφέροντας ότι όλοι φέρουν ευθύνη για την εκεχειρία, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ» θα πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο.

Επί τάπητος στη συνάντηση Στάρμερ - Ερντογάν ετέθησαν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. «Συζητήσαμε τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε από κοινού για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τέλος, ανέφερε ότι συζητήθηκε και «η ανάγκη να αποτραπούν οι προσπάθειες εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων να αποσταθεροποιήσουν τη Συρία».

Τι σημαίνει η αγορά των Eurofighters από την Τουρκία

Η Τουρκία αναζητούσε λύσεις στο κενό ισχύος των αεροπορικών της δυνάμεων, καθώς τα μέχρι σήμερα μαχητικά που διαθέτει, κυρίως τα αμερικανικής κατασκευής F-16, θεωρούνται παρωχημένα. Καθοριστικό υπήρξε το ξεπέρασμα του γερμανικού βέτο το 2024 για την πώληση των αεροσκαφών, ανοίγοντας το δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η νέα γενιά του Eurofighter (Tranche 4) διαθέτει αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά και συστήματα ραντάρ, σημαντικά πλεονεκτήματα για την αεροπορική άμυνα της Τουρκίας, λειτουργώντας ως προσωρινή λύση μέχρι να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το εγχώριο μαχητικό «Kaan» το 2028.

Η στροφή της Τουρκίας προς την Ευρώπη για την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος, η τεχνική και πολιτική διαπραγμάτευση, οι οικονομικές παράμετροι και το παράλληλο άνοιγμα της αγοράς μεταχειρισμένων μαχητικών συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο γεωπολιτικό αφήγημα που θα καθορίσει τις ισορροπίες στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για την επόμενη δεκαετία.