Τι σημαίνει η στροφή του Τραμπ για την Ουκρανία

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει «όλα τα εδάφη της» από τη Ρωσία, σηματοδοτεί μια σαφή αλλαγή γραμμής για τον Αμερικανό πρόεδρο. Μέχρι πρόσφατα, ο Τραμπ παρουσίαζε την παραχώρηση μέρους της ουκρανικής επικράτειας ως αναπόφευκτο στοιχείο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Τώρα, μιλάει δημόσια για πλήρη αποκατάσταση των συνόρων της χώρας.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τραμπ σημείωσε πως η Ουκρανία «με τη στήριξη της ΕΕ» μπορεί να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλα τα εδάφη της. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Ρωσία «σε μεγάλη οικονομική δυσκολία» και τον πόλεμο «χαμένη υπόθεση» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Γιατί τώρα;

Η στροφή έρχεται σε μια στιγμή που ο Τραμπ θέλει να εντείνει την πίεση στη Μόσχα ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησής του, στόχος είναι να δημιουργηθεί «μέγιστη δημόσια πίεση» στον Πούτιν, αξιοποιώντας τα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας και τη φθορά του πολέμου.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την τοποθέτηση «μεγάλη και θετική αλλαγή». Σε συνέντευξή του στο Fox News τόνισε ότι «δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε εδάφη, δεν είναι δίκαιο», αναγνωρίζοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να έχει μετακινηθεί από την προηγούμενη θέση του.

Οι ευρωπαϊκές διαστάσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη δήλωση Τραμπ, λέγοντας ότι η πίεση προς τη Ρωσία «ανοίγει μια ευκαιρία για το μέλλον». Η νέα ρητορική του Τραμπ δίνει περιθώριο στους Ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν περαιτέρω το Κίεβο χωρίς να εμφανίζονται απομονωμένοι από την Ουάσιγκτον.

Δεν είναι σαφές αν η φράση «όλα τα εδάφη» περιλαμβάνει και την Κριμαία, που η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Επίσης, ο Τραμπ δεν ξεκαθάρισε ποιος ρόλος θα έχει η Ουάσιγκτον, πέρα από τη συνέχιση πωλήσεων όπλων προς το ΝΑΤΟ.