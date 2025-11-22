Τι σημαίνει η νέα πολιτική της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ για τη σβάστικα και τις θηλιές της Κου Κουξ Κλαν

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ αλλάζει από τον Δεκέμβριο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σύμβολα όπως η σβάστικα, οι θηλιές και η σημαία των Νοτίων. Μέχρι τώρα θεωρούνταν επίσημα «σύμβολα μίσους». Με τη νέα πολιτική υποβαθμίζονται σε «δυνητικά διχαστικά» — μια αλλαγή που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις.

Στο προηγούμενο καθεστώς, η σβάστικα και η θηλιά αναγνωρίζονταν αυτόματα ως ένδειξη πιθανού «περιστατικού μίσους» και οι διοικητές μπορούσαν να διατάξουν άμεση απομάκρυνσή τους. Με τη νέα οδηγία, το σύμβολο μπορεί να παραμείνει μέχρι οι ανώτεροι να εξετάσουν το πλαίσιο και να αποφασίσουν αν απαιτείται κάποια ενέργεια.

Αξιωματικοί της Ακτοφυλακής κάνουν λόγο για «επικίνδυνη ασάφεια», προειδοποιώντας ότι η μη ρητή κατάταξη της σβάστικας ως σύμβολο μίσους υπονομεύει την ασφάλεια προσωπικού που μπορεί να στοχοποιείται. Πολιτικοί και οργανώσεις τονίζουν ότι η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου αντισημιτισμού στις ΗΠΑ.

Πώς συνδέεται με την κυβέρνηση Τραμπ

Η μετατόπιση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για χαλάρωση των κανονισμών περί παρενόχλησης και «υπερβολικά αυστηρών» πρωτοκόλλων στις ένοπλες δυνάμεις. Η Ακτοφυλακή, παρότι υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και όχι στο Πεντάγωνο, υιοθετεί αντίστοιχες αλλαγές.

Η εμφάνιση μιας σβάστικας σε πλοίο ή βάση δεν θα θεωρείται αυτόματα περιστατικό μίσους. Ο ανώτερος αξιωματικός θα πρέπει να κρίνει αν είναι προσβλητική ή όχι. Επιπλέον, τα μέλη της υπηρεσίας έχουν πλέον μόνο 45 ημέρες για να τη δηλώσουν — ένα ορατό πρόβλημα για πλήρωμα που βρίσκεται μήνες εν πλω.

Και τώρα;

Η ηγεσία της Ακτοφυλακής έχει δεσμευτεί ότι τα σύμβολα «παραμένουν αντίθετα με τις αξίες του σώματος», όμως το πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη το νέο καθεστώς παραμένει ανοιχτό. Οι επικριτές προειδοποιούν ότι η υποβάθμιση της σβάστικας και των θηλιών στέλνει ένα επικίνδυνο μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός της υπηρεσίας.