Τι σημαίνει για τη Γάζα και την εκεχειρία με το Ισραήλ το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα τώρα

Οι Παλαιστίνιοι άρχισαν να περνούν ξανά από το συνοριακό πέρασμα Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, μετά το άνοιγμά του.

Το πέρασμα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου είχε μείνει σχεδόν κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν η παλαιστινιακή πλευρά καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το πολύχρονα καθυστερημένο άνοιγμα αποτελεί βασικό μέρος του πρώτου σταδίου του σχεδίου εκεχειρίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο.

Από εδώ και στο εξής, περιορισμένος αριθμός ατόμων θα μπορούν να περάσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ η ανθρωπιστική βοήθεια και τα εμπορικά αγαθά εξακολουθούν να μην επιτρέπονται. Σημειώνεται πως περίπου 20.000 άρρωστοι και τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι, περιμένουν να φύγουν από τη Γάζα για θεραπεία.

Ισραηλινές αναφορές αναφέρουν ότι μόνο 50 ασθενείς, συνοδευόμενοι από δύο συγγενείς, θα επιτρέπεται να βγαίνουν καθημερινά, ενώ 50 από τις δεκάδες χιλιάδες που είχαν εγκαταλείψει τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, θα μπορούν να επιστρέψουν.

Ο ΠΟΥ θα επιβλέπει τη μεταφορά των ασθενών από τα εδάφη υπό έλεγχο της Χαμάς, μεταφέροντας τους με λεωφορείο μέσω περιοχών που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό προς το πέρασμα, όπως αναφέρει το BBC.

Γάζα: Το άνοιγμα της Ράφα δύο χρόνια μετά

Ωστόσο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, προειδοποίησε ότι όποιος διασχίσει τη «κίτρινη γραμμή», που σηματοδοτεί τα εδάφη υπό ισραηλινό έλεγχο σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας, θα «συναντηθεί με πυρά».

Το πέρασμα της Ράφα θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τοπικό παλαιστινιακό προσωπικό, ενώ το Ισραήλ θα πραγματοποιεί απομακρυσμένους ελέγχους ασφαλείας. Την Κυριακή, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε μια δοκιμαστική λειτουργία του περάσματος. Το 20 σημείων σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει ότι το άνοιγμα του περάσματος Ράφα και στις δύο κατευθύνσεις, θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόστηκε σε προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Προτού καταληφθεί από το Ισραήλ το 2024, το πέρασμα ήταν το κύριο σημείο εξόδου για τους Παλαιστίνιους που επιτρεπόταν να φύγουν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και βασικό σημείο εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον Δεκέμβριο, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει για να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να φύγουν από τη Γάζα. Η Αίγυπτος, όμως, δήλωσε ότι θα ανοίξει το πέρασμα μόνο εάν επιτραπεί η κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, επιτρέποντας την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων που είχαν φύγει από τη Γάζα.

Το άνοιγμα του περάσματος καθυστέρησε επίσης, λόγω της προϋπόθεσης της ισραηλινής κυβέρνησης να βρει η Χαμάς το σώμα του τελευταίου νεκρού Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα.

Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα λείψανα του σε νεκροταφείο στη βόρεια Γάζα.

