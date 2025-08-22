Τι ψάχνουν οι πράκτορες του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον

Πράκτορες του FBI, μπήκαν κουβαλώντας χάρτινες κούτες και έκαναν έρευνα την Παρασκευή στο σπίτι και στο γραφείο του Τζον Ρ. Μπόλτον, πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ, σε μια σημαντική κλιμάκωση της μακροχρόνιας έρευνας για το αν χειρίστηκε εσφαλμένα απόρρητες πληροφορίες.

Ερωτηθείς για την έφοδο του FBI στο σπίτι του κ. Μπόλτον στο Μέριλαντ, ένας εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι οι πράκτορες «διεξήγαγαν δραστηριότητες που είχαν εγκριθεί από το δικαστήριο στην περιοχή». Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επίσης παρόμοια ερευνητική δραστηριότητα σε μια διεύθυνση στην Ουάσινγκτον όπου ο κ. Μπόλτον έχει γραφείο.

Οι Μπόλτον, μακροχρόνιοι κάτοικοι της Μπεθέσντα στο Μέριλαντ, είναι μια εμφανής παρουσία στη γειτονιά τους, με μεγάλα μαύρα SUV να σταθμεύουν τακτικά στην είσοδο του σπιτιού τους και αυτοκίνητα της Μυστικής Υπηρεσίας να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο από μια θέση απέναντι από το δρόμο, μέχρι που ο Πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την προστασία του Τζον Μπόλτον νωρίτερα φέτος.

Πολλοί γείτονες που ερωτήθηκαν την Παρασκευή το πρωί είπαν ότι ο Μπόλτον δεν ήταν ιδιαίτερα φιλικός, κάτι που απέδωσαν στην υψηλού προφίλ καριέρα του. «Ο Τζον Μπόλτον δεν είναι ο αγαπημένος μας άνθρωπος», είπε ο Τζέραλντ Ρόγκελ, που μένει απέναντι. Αλλά αμφισβήτησε επίσης αν η έρευνα είχε πολιτικά κίνητρα.

Τι ψάχνει το FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον και τι υπάρχει πίσω από την έρευνα

Η έρευνα στο σπίτι του Τζον Μπόλτον αποτελεί μέρος μιας έρευνας σχετικά με τις κατηγορίες ότι ο Μπόλτον διέρρευσε ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλα μέρη, σε μια προσπάθεια να βλάψει τον πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου που έχει άμεση γνώση της κατάστασης. Η έρευνα περιλαμβάνει ενέργειες που πραγματοποίησε ο κ. Μπόλτον τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και όχι μόνο την προηγούμενη συλλογή υλικού για το βιβλίο του, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η έρευνα του FBI στο σπίτι του Τζον Μπόλτον έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής αναταραχής σε ένα γραφείο που ήδη ταλανίζεται από πολιτικές εκκαθαρίσεις και μαζική αποχώρηση έμπειρων πρακτόρων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε μια εξαιρετική και απροσδόκητη κίνηση, ο Λευκός Οίκος διόρισε τον γενικό εισαγγελέα του Μισούρι, Άντριου Μπέιλι, ως συνδιευθυντή του FBI μαζί με τον Νταν Μποντζίνο, τον δεύτερο στην ιεραρχία του FBI, ο οποίος έχει χάσει την εύνοια του Λευκού Οίκου λόγω των ενεργειών του σε σχέση με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, δημοσίευσε στο X, νωρίτερα σήμερα το πρωί, καθώς οι πράκτορες έφταναν στο σπίτι του John Bolton. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή», έγραψε ο Patel. Ήταν μια αξιοσημείωτη δήλωση από τον Patel, έναν πρώην δεξιό influencer που συμπεριέλαβε τον Bolton σε μια λίστα με «μέλη του Βαθέως Κράτους της Εκτελεστικής Εξουσίας» στο βιβλίο του 2023. Επίσης, ήταν ένα παράδειγμα του πώς ο Patel, ως διευθυντής του FBI, έχει καταστρέψει τους κανόνες που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των δημόσιων σχολίων που υποδηλώνουν εχθρότητα προς τα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα.

Ο Μπόλτον έχει αποχωρήσει από το αξίωμα εδώ και έξι χρόνια, ήταν ο τρίτος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του και παρέμεινε στη θέση αυτή για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Όταν ο Τραμπ τον απέλυσε, ισχυρίστηκε ότι ο Μπόλτον τον πίεζε συνεχώς να προβεί σε στρατιωτική δράση, ειδικά εναντίον του Ιράν. Η ειρωνεία, φυσικά, είναι ότι κατά τη δεύτερη θητεία του ο Τραμπ βομβάρδισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Με πληροφορίες από New York Times