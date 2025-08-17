Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα μη αλκοολούχα ποτά

Τα μη αλκοολούχα ποτά κάποτε ήταν αντικείμενο χλευασμού. Σήμερα όμως αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς αλκοόλ. Οι πωλήσεις μη αλκοολούχης μπύρας, κρασιού και ποτών αυξήθηκαν κατά 32% από το 2022 έως το 2023, ενώ οι συνολικές πωλήσεις αλκοόλ αυξήθηκαν μόλις κατά 1%. Αρχές του 2024, η πιο δημοφιλής μπύρα στο Whole Foods ήταν μη αλκοολούχα.

Αυτή η αύξηση πιθανώς οφείλεται στην αυξημένη ευαισθητοποίηση για τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία, καθώς και στο ενδιαφέρον για νηφαλιότητα και μετριοπάθεια. Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η υγιεινή συνείδηση, η περιέργεια και η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων όπως το hangover είναι βασικοί λόγοι για την επιλογή μη αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, πλέον υπάρχουν περισσότερες και καλύτερες επιλογές στην αγορά.

Τι είναι το «μη αλκοολούχο ποτό»;

Για να χαρακτηριστεί μη αλκοολούχο, το ποτό πρέπει να περιέχει λιγότερο από 0,5% αλκοόλ κατά όγκο (A.B.V.). Παραδοσιακά, οι εταιρείες αφαιρούν το αλκοόλ με διήθηση ή απόσταξη, ενώ νέες τεχνικές τροποποιούν τη ζύμωση ώστε τα σάκχαρα να μην μετατρέπονται σε αλκοόλ. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικά ποτά που δεν μιμούνται μπύρα ή κρασί, αλλά βασίζονται σε χυμούς ή βοτανικά εκχυλίσματα.

Το κύριο βλαβερό συστατικό στα αλκοολούχα ποτά, που βλάπτει το ήπαρ και αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, είναι το αλκοόλ. Μόλις αυτό αφαιρεθεί σχεδόν εντελώς, οι σχετικοί κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά. «Από άποψη υγείας, πολύ μικρές ποσότητες αλκοόλ μάλλον δεν κάνουν μεγάλη διαφορά», λέει ο John Holmes, καθηγητής πολιτικής αλκοόλ στο Πανεπιστήμιο Sheffield στην Αγγλία.

Θεωρητικά, για να καταναλώσει κανείς σημαντική ποσότητα αλκοόλ από μη αλκοολούχα ποτά, θα χρειαζόταν να πιει πολύ μεγάλες ποσότητες. Όπως εξηγεί ο Dr. Tim Naimi από τον Καναδά: «Θα έπρεπε να πιεις 20 κουτάκια μπύρας 0,5% για να φτάσεις έστω δύο ποτά την ημέρα.» Ωστόσο, προειδοποιούν οι ειδικοί, ποτά με λιγότερο από 0,5% αλκοόλ μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Για ανθρώπους με πρόβλημα αλκοολισμού, τα μη αλκοολούχα ποτά μπορούν να βοηθήσουν στην απεξάρτηση, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν και ως αφορμή για υποτροπή λόγω της ομοιότητας στη γεύση και τις αισθήσεις, όπως επισημαίνει η Molly Bowdring, κλινική ψυχολόγος στο Stanford.

Για εγκύους, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων δεν έχει εκδώσει συγκεκριμένη γνώμη για τα μη αλκοολούχα, αλλά υπενθυμίζει ότι «δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα ή τύπος αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη». Άτομα με προβλήματα υγείας, όπως ηπατική νόσο, θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν καταναλώσουν τέτοια ποτά. Τα ποτά χωρίς αλκοόλ που βασίζονται σε χυμούς ή βοτανικά μπορεί να μην έχουν προβλήματα αλκοόλ, αλλά ενδέχεται να περιέχουν συστατικά όπως CBD, THC ή φυτά όπως το ασβαγκάντα, που μπορεί να βλάψουν το ήπαρ ή να είναι επικίνδυνα στην εγκυμοσύνη.

Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία;

Στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 80% όσων αγοράζουν μη αλκοολούχα ποτά, αγοράζουν και αλκοολούχα. Το 2022 τα μη αλκοολούχα αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 1% των συνολικών πωλήσεων αλκοόλ. Αν όμως οι καταναλωτές αντικαθιστούν μέρος της αλκοολούχας κατανάλωσης με μη αλκοολούχα, αυτό μπορεί να βελτιώσει την υγεία τους. «Όσο περισσότερα πίνεις, τόσο περισσότερο θα ωφεληθείς από μια μείωση», λέει ο Dr. Holmes. «Αν πίνεις δέκα ποτά την εβδομάδα, το να κατεβάσεις στα εννέα βοηθάει.»

Μια μελέτη της Dr. Bowdring έδειξε ότι περίπου οι μισοί καταναλωτές μη αλκοολούχων ποτών αναφέρουν ότι πίνουν λιγότερο αλκοόλ χάρη σε αυτά. Όμως, δεν είναι όλοι βέβαιοι πως τα μη αλκοολούχα αντικαθιστούν τα αλκοολούχα. Ο Dr. Naimi λέει ότι μπορεί να πίνουν απλά και τα δύο, ή να αντικαθιστούν αναψυκτικά και ανθρακούχο νερό με μη αλκοολούχα. Η Athletic Brewing Company, κορυφαία εταιρεία μη αλκοολούχας μπύρας, επιβεβαιώνει πως πολλοί πελάτες της πίνουν μη αλκοολούχα μπύρα κάθε βράδυ, αντί να πίνουν αλκοόλ μόνο τα Σαββατοκύριακα.

Οι ειδικοί τονίζουν πως δεν υπάρχουν αποδείξεις βλαβών από αυτήν τη συνήθεια, αλλά παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το αν θα έχει συνολικά θετική επίδραση στη δημόσια υγεία. «Η ανάπτυξη της κατηγορίας είναι ενδιαφέρουσα», λέει ο Dr. Naimi, «αλλά το σημαντικό είναι πώς επηρεάζει τις συνολικές πωλήσεις αλκοόλ. Και αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση.»

Με πληροφορίες από New York Times