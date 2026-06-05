Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο προεδρικό μουσείο του Ομπάμα

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα πρόκειται να ανοίξει για το ευρύ κοινό στις 19 Ιουνίου, μετά από μια εορταστική τελετή εγκαινίων στο Σικάγο με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων προσώπων.

Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι — φίλοι και συγγενείς του προσωπικού του μουσείου, φοιτητές και δημοσιογράφοι — έχουν ήδη την ευκαιρία να ρίξουν μια πρώτη ματιά στον χώρο έκτασης σχεδόν 20 στρεμμάτων, καθώς τα συνεργεία ολοκληρώνουν τις τελικές εγκαταστάσεις έργων τέχνης και τον εξωραϊσμό.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτει τον πολιτικό και τον προσωπικό κόσμο του Ομπάμα. Αναμνηστικά από την προεκλογική εκστρατεία και προεδρικά αντικείμενα εκτίθενται στον πύργο του μουσείου, στον οποίο η είσοδος είναι με εισιτήριο, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι του εκτεταμένου συγκροτήματος περιλαμβάνουν άλλα στοιχεία σημαντικά για τον Ομπάμα: μια νέα βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ και χώρο για πικνίκ με ψησταριές.

«Αυτός είναι ένας ασφαλής χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν και, ναι, να αναλογιστούν τις ιστορικές στιγμές αυτής της προεδρίας και των προεκλογικών εκστρατειών, αλλά και να συγκεντρωθούν ως κοινότητα για να σκεφτούν τι αλλαγή μπορούν να φέρουν στη δική τους γειτονιά», δήλωσε ο Τζος Χάρις, αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος Ομπάμα, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης ξενάγησης με το Associated Press.

Τα εκθέματα στο μουσείο του Ομπάμα

Το προεδρικό μουσείο του Ομπάμα θα είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό μουσείο του είδους του. Δεν θα εκτίθενται επίσημα έγγραφα. Αντ’ αυτού, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκθέματα υψηλής τεχνολογίας και διαδραστικού χαρακτήρα που καλύπτουν τις προεκλογικές εκστρατείες, τις καθοριστικές στιγμές της προεδρίας του Ομπάμα και τη ζωή στον Λευκό Οίκο.

Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα είναι ένα αντίγραφο του Οβάλ Γραφείου σε φυσικό μέγεθος.

Πρόσφατα, μια σειρά επισκεπτών, μεταξύ των οποίων και μαθητές, περπάτησαν μέσα στην κυκλική αίθουσα, σταματώντας για να καθίσουν πίσω από το γραφείο και να ποζάρουν για φωτογραφίες. Στο πάνω συρτάρι βρίσκεται ένα αντίγραφο μιας χειρόγραφης επιστολής του προκατόχου του, του προέδρου Τζορτζ Μπους, καθώς και το αγαπημένο BlackBerry του Ομπάμα.

🎉Starting June 19, The Obama Presidential Center is your home for fun, inspiration and activities of all kinds this Summer and on into the year!



🇺🇲To honor the 250th anniversary of the founding of America, and to inspire visitors to shape our shared future, we are hosting “You… pic.twitter.com/rrKNlXv7DD — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) May 30, 2026

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα θα έχουν την ευκαιρία να καθίσουν πίσω από το γραφείο Resolute», δήλωσε ο Χάρις.

Άλλα τμήματα του μουσείου παρουσιάζουν λεπτομερώς τον Νόμο για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη, τις πολιτικές μετανάστευσης και μικρότερες στιγμές, όπως όταν ο Ομπάμα τραγούδησε απροσδόκητα κατά τη διάρκεια ενός επικήδειου το 2015 για όσους σκοτώθηκαν σε μια ένοπλη επίθεση σε εκκλησία στη Νότια Καρολίνα. Μια μεγάλη τηλεοπτική οθόνη προβάλλει ένα βίντεο με τον Ομπάμα να τραγουδάει το «Amazing Grace».

Σε όλο το χώρο υπάρχουν σημεία που προσφέρονται για προσωπική περισυλλογή, κάτι που οι διοργανωτές του μουσείου θεωρούν καθοριστικής σημασίας.

Τα εμβληματικά φορέματα

Όταν ο Ομπάμα προώθησε το περιεχόμενο του μουσείου κατά την τελετή θεμελίωσής του το 2021, προέβλεψε ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα.

«Θέλουμε αυτό το κέντρο να είναι κάτι περισσότερο από ένα στατικό μουσείο ή μια πηγή αρχειακής έρευνας», αστειεύτηκε ο Ομπάμα στον χώρο. «Δεν θα είναι απλώς μια συλλογή αναμνηστικών της εκστρατείας ή των φορεμάτων της Μισέλ, αν και ξέρω ότι όλοι θα έρθουν να τα δουν».

Πολλά φορέματα σε μανεκέν βρίσκονται πίσω από τζαμαρία, συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου και κόκκινου φορέματος σχεδιασμένου από τον Narciso Rodriguez που φόρεσε η πρώην πρώτη κυρία την εκλογική νύχτα του 2008 στο Σικάγο.

Οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αγγίξουν δείγματα από τα υφάσματα, συμπεριλαμβανομένου του βραδινού φορέματος Atelier Versace από αλυσιδωτό πλέγμα σε ροζ χρυσό που φόρεσε στο τελευταίο επίσημο δείπνο της το 2016.

Στοιχεία από τη ζωή του Ομπάμα

Το μουσείο βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ο Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, δίδαξε νομικά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και όπου ζούσε η οικογένειά του. Η Μισέλ Ομπάμα επίσης μεγάλωσε στη Νότια Πλευρά.

Ως παθιασμένος λάτρης του μπάσκετ, ο Ομπάμα ζήτησε να δημιουργηθεί ένα γήπεδο μπάσκετ επαγγελματικών προδιαγραφών με γυάλινο δάπεδο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για κοινοτικά προγράμματα.

Η πρώην πρώτη κυρία σχεδίασε έναν κήπο, όπου φυτρώνουν μαρούλια και φράουλες. Υπάρχουν επίσης ψησταριές με κάρβουνα διαθέσιμες για δημόσια χρήση — ένα στοιχείο που ο Ομπάμα είχε οραματιστεί όταν παρουσίασε το σχέδιο σε κοινοτικές συναντήσεις πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

«Ο πρόεδρος Ομπάμα μιλούσε πάντα για τα συναισθήματά του όταν βρισκόταν στο Σικάγο και μία από τις αξέχαστες στιγμές του ήταν το ψήσιμο στο πάρκο», είπε ο Χάρις.

Είναι επίσης εμφανείς οι σχεδιαστικές προτιμήσεις των Ομπάμα και η αγάπη τους για την ιστορία.

Ο χώρος του μουσείου φιλοξενεί δεκάδες έργα τέχνης που έχουν ανατεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, ενώ διάφορα τμήματα του χώρου φέρουν τα ονόματα διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

Η προεδρική αίθουσα ανάγνωσης διαθέτει χιλιάδες βιβλία που επέλεξαν οι Ομπάμα, από βιογραφίες προέδρων μέχρι μπεστ σέλερ μυθοπλασίας. Ένα από τα αγαπημένα στοιχεία του Ομπάμα είναι δύο καρέκλες με ψηλή πλάτη και ρίγες σε μπλε, κίτρινο και μαύρο χρώμα. Είχαν επιλεγεί από τον πρώην πρόεδρο ως εξαιρετικές καρέκλες ανάγνωσης, παρόμοιες με αυτές που έχει στο σπίτι του.

Πόσο κοστίζει η είσοδος

Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 δολάρια, το υψηλότερο ποσό από οποιοδήποτε προεδρικό μουσείο ή βιβλιοθήκη των ΗΠΑ. Ακολουθεί στη λίστα η Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρίτσαρντ Νίξον στην Καλιφόρνια, όπου τα εισιτήρια κοστίζουν 29 δολάρια.

Οι επικεφαλής του Ιδρύματος Ομπάμα λένε ότι οι τιμές δικαιολογούνται για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Τα εισιτήρια για το γειτονικό Μουσείο Επιστημών και Βιομηχανίας Griffin κοστίζουν 25,95 δολάρια. Στο νότιο τμήμα του Ιλινόι, τα εισιτήρια για την Προεδρική Βιβλιοθήκη και Μουσείο Αβραάμ Λίνκολν στο Σπρίνγκφιλντ κοστίζουν 15 δολάρια.

Εκτός από τις ημέρες ελεύθερης εισόδου και τις εκπτώσεις για τους κατοίκους του Ιλινόι, οι υπεύθυνοι του Ιδρύματος Ομπάμα επισημαίνουν επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος είναι δωρεάν, καθώς μόνο οι τέσσερις όροφοι του πύργου του μουσείου απαιτούν εισιτήριο.

Οποιοσδήποτε μπορεί να περπατήσει στον χώρο του πανεπιστημίου, να χρησιμοποιήσει την παιδική χαρά, τη βιβλιοθήκη, τον λόφο ή τον χώρο για μπάρμπεκιου. Ο τελευταίος όροφος του πύργου, ο οποίος προσφέρει πανοραμική θέα στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, είναι επίσης δωρεάν.

«Η ιδέα πίσω από αυτό το ίδρυμα, αυτόν τον χώρο, ήταν να το κάνουμε προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», είπε ο Χάρις.

Με πληροφορίες από PBS News

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