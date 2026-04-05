Τι πρέπει να «διδαχθεί» η Ευρώπη από τους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν όσον αφορά την αεροπορική άμυνα

Κάθε πύραυλος Patriot που εκτοξεύεται από αμερικανικές αμυντικές θέσεις κοντά στην πρώτη γραμμή του πολέμου με το Ιράν κοστίζει 4 εκατομμύρια δολάρια (3,7 εκατομμύρια ευρώ). Το ιρανικό drone Shahed που καταστρέφει κοστίζει, το πολύ, δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Κάπου σε αυτό το χάσμα βρίσκονται μερικά από τα πιο κρίσιμα διδάγματα που πρέπει να αφομοιώσει η Ευρώπη καθώς σχεδιάζει τις μελλοντικές αμυντικές δαπάνες της.

Σύμφωνα με το Bruegel, ο αμυντικός υπολογισμός έχει αλλάξει ριζικά. Τα drones και οι πύραυλοι ακριβείας, που κάποτε είχαν υψηλό κόστος και περιορίζονταν σε λίγες στρατιωτικές δυνάμεις, είναι πλέον αρκετά φθηνά ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστροφική κλίμακα.

Οι «νέες» συνθήκες πολέμου

«Οι τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν οδηγήσει σε ένα στρατηγικό περιβάλλον στο οποίο τα drones και οι πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν... κοστίζουν σημαντικά λιγότερο από την αεροπορική και πυραυλική άμυνα που διαθέτουν αυτές οι χώρες», υποστήριξαν ο ανώτερος ερευνητής του Bruegel Γκάντραμ Γουλφ και ο συν-συγγραφέας του Αλεξάντρ Μπουρίλκοφ.

Τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι βρίσκουν τους στόχους τους με εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι τα κράτη του Κόλπου καταναλώνουν εκατοντάδες αναχαιτιστικά Patriot για να τα καταρρίψουν και τα αποθέματα εξαντλούνται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να αναπληρωθούν.

«Σε μια τέτοια παρατεταμένη εκστρατεία, η παραγωγική ικανότητα είναι ζωτικής σημασίας», γράφουν οι συγγραφείς. «Ο υπολογισμός για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι δυσοίωνος».

Ωστόσο, σε αντίθεση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος αμυντικός κίνδυνος για την Ευρώπη δεν είναι το Ιράν, αλλά η Ρωσία, η οποία, όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς του Bruegel, αποτελεί πολύ πιο σοβαρή απειλή από ό,τι θα μπορούσε ποτέ η Τεχεράνη με την πρωτόγονη αεροπορία της και τα περιορισμένα σύγχρονα αμυντικά της συστήματα.

«Η Ρωσία δεν έχει καμία από αυτές τις αδυναμίες — διαθέτει μια σημαντική αεροπορία και ένα εξαιρετικά εξελιγμένο ολοκληρωμένο δίκτυο αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», υποστηρίζει το άρθρο.

Οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ της Ευρώπης και της Ρωσίας, προειδοποιεί το Bruegel, «αναμένεται να εξελιχθεί σε μια πιο έντονη εκδοχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με μεγάλες ομοβροντίες ρωσικών drones και πυραύλων να κατακλύζουν και τελικά να συντρίβουν τις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνάμεις».

Η περίπτωση της Ουκρανίας

Από ποιον λοιπόν πρέπει να πάρει παράδειγμα η Ευρώπη, αν όχι από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ; Από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει ήδη βιώσει αυτή την πραγματικότητα. Οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές έχουν αναγκάσει το Κίεβο να λάβει οδυνηρές αποφάσεις σχετικά με το πότε να πυροδοτήσει τους πολύτιμους αναχαιτιστικούς πυραύλους και πότε να αφήσει τους πυραύλους να περάσουν.

Με τη σειρά τους, οι ευρωπαϊκές χώρες που προμηθεύουν την Ουκρανία με συστήματα αεροπορικής άμυνας έχουν αισθανθεί την πίεση στα δικά τους αποθέματα.

Το μάθημα από το Κίεβο είναι το ίδιο με αυτό που γράφεται τώρα στον Κόλπο, δηλαδή ότι η άμυνα από μόνη της είναι ένα χαμένο παιχνίδι αν ο επιτιθέμενος μπορεί να παράγει πιο γρήγορα από ό,τι ο αμυνόμενος μπορεί να αναχαιτίσει.

Η ανάλυση του Bruegel επισημαίνει δύο συγκεκριμένες προτεραιότητες στις οποίες πρέπει να δράσουν οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι σχεδιασμού της άμυνας.

Η πρώτη είναι η επένδυση σε μεγάλη κλίμακα σε φθηνή τεχνολογία αναχαιτιστικών. Ουκρανικές εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει drones αναχαιτιστικά χαμηλού κόστους, τα οποία τώρα αναζητούν οι χώρες του Κόλπου — ένα ενδεικτικό σημάδι του πού συμβαίνει η καινοτομία στο πεδίο της μάχης.

«Η Ευρώπη πρέπει να πάρει παράδειγμα από την Ουκρανία όσον αφορά την οικονομικά αποδοτική οργάνωση της αεροπορικής άμυνας», αναφέρει η έκθεση.

«Πρέπει να επενδύσει σε φθηνές δυνατότητες αντιμετώπισης drone σε μεγάλη κλίμακα, οι οποίες θα μειώσουν την τεράστια οικονομική ανισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας.»

Η συνέχιση της εξάρτησης από υψηλής τεχνολογίας αναχαιτιστικά που κοστίζουν εκατομμύρια ανά βολή, τα οποία εκτοξεύονται εναντίον drones που αξίζουν ένα κλάσμα αυτού του ποσού, οδηγεί σε οικονομική εξάντληση.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η βρετανική κυβέρνηση συγκάλεσε συνάντηση εταιρειών του τομέα της άμυνας με πρέσβεις και αμυντικούς ακόλουθους από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και την Ιορδανία, με επίκεντρο την ταχεία προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν.

Το 2025, οι ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας συγκέντρωσαν 1,8 δισ. δολάρια (1,65 δισ. ευρώ), σχεδόν τριπλάσια από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ, σύμφωνα με την πλατφόρμα καταμέτρησης συναλλαγών Dealroom, ενώ μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 συγκεντρώθηκαν επιπλέον 854 εκατ. δολάρια (785 εκατ. ευρώ).

Εταιρείες όπως η Frankenburg Technologies με έδρα την Εσθονία και η ουκρανική-βρετανική νεοφυής επιχείρηση Uforce αναπτύσσουν και οι δύο χαμηλού κόστους συστήματα αναχαίτισης drones και πυραύλων.

Φθηνά και γρήγορα

Η στρατηγική λογική που προτείνει το Bruegel είναι να αντιστραφεί πλήρως η τρέχουσα ασυμμετρία.

Αντί να ξοδεύει ακριβά αντιαεροπορικά για να καταρρίψει φθηνά drones ένα προς ένα, η Ευρώπη θα πρέπει να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες προσιτών πυρομαχικών αεράμυνας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αναπτύσσει επιθετικές δυνατότητες κρούσης για να υποβαθμίσει τη ρωσική παραγωγή.

«Αντί για έναν υπολογισμό κόστους όπου κάθε ρωσικός πύραυλος απαιτεί τουλάχιστον δύο αναχαιτιστικά Patriot, η αναχαίτιση πρέπει να γίνεται με χαμηλό κόστος, ενώ τα αποθέματα πυρομαχικών και η αμυντική βιομηχανία του εχθρού πρέπει να αποτελούν στόχο», καταλήγουν οι Wolff και Burilkov.

Με πληροφορίες από Euronews