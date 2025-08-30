Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μάχμουντ Αμπάς, μαζί με άλλους 80 αξιωματούχους, έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στη φετινή ετήσια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει ακυρώσει τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες) που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα.

Αυτή η κίνηση είναι ακόμα μία ενέργεια σε βάρος των Παλαιστινίων από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη διακοπή ενός προγράμματος που επέτρεπε σε τραυματισμένα παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας να λάβουν θεραπεία στις ΗΠΑ. Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να κρατήσουμε την PLO και την PA υπεύθυνες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και για την υπονόμευση των προοπτικών ειρήνης».

Προστίθεται δε ότι για να θεωρηθούν «συνεργάτες της ειρήνης», και οι δύο οργανώσεις «πρέπει να αποκηρύξουν σταθερά την τρομοκρατία και να τερματίσουν την υποκίνηση σε τρομοκρατία στην εκπαίδευση, όπως απαιτεί ο Αμερικανικός νόμος και όπως έχουν δεσμευτεί».

Η στάση της Ευρώπης και η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Πολλές χώρες της Δύσης, ανάμεσα στις οποίες η Γαλλία, η Μάλτα και η Αυστραλία, έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος στη Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο, ενώ και ο Καναδάς μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δηλώσει ότι θα πράξουν το ίδιο, εκτός αν το Ισραήλ εκπληρώσει ορισμένες προϋποθέσεις, όπως τη διακοπή των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Την Παρασκευή, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις χαρακτήρισαν την πόλη της Γάζας ως επικίνδυνη ζώνη συγκρούσεων, ξεκινώντας μια προγραμματισμένη επίθεση που έχει προκαλέσει διεθνείς επικρίσεις. Υπουργοί Εξωτερικών από την Ισλανδία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, τη Σλοβενία και την Ισπανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας θα προκαλέσουν «μη ανεκτές απώλειες αθώων παλαιστινίων πολιτών». Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι καταφεύγουν στα καταφύγια στην πόλη, επιβιώνοντας υπό συνθήκες λιμοκτονίας.

Ο παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριάντ Μανσούρ, ανέφερε ότι ο Αμπάς είχε προγραμματίσει να ηγηθεί της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο και αναμενόταν να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της γενικής συζήτησης που αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου. Επίσης, προγραμματιζόταν να συμμετάσχει σε μια υψηλού επιπέδου συνάντηση στις 22 Σεπτεμβρίου, με συμπροεδρία από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, όπου θα συζητιόταν η λύση των δύο κρατών, το ενδεχόμενο συνύπαρξης του Ισραήλ με ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Η Παλαιστίνη έχει το καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, που της επιτρέπει να μιλά στις συνεδριάσεις, αλλά όχι να ψηφίζει.

Παλαιστίνη: «Βαθιά λύπη και έκπληξη» για την απόφαση των ΗΠΑ

Η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφρασε «βαθιά λύπη και έκπληξη» για την απόφαση των ΗΠΑ και υποστήριξε ότι «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο». Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, δήλωσε ότι ο οργανισμός θα ζητήσει διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, «ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα επιλυθεί».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναγνώρισε πως οι εκπρόσωποι της Παλαιστινιακής Αρχής που υπηρετούν μόνιμα στη μονάδα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα εξαιρεθούν από τους περιορισμούς. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 1947 μεταξύ ΗΠΑ και ΟΗΕ, η αμερικανική κυβέρνηση υποχρεούται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ξένους διπλωμάτες στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αν και οι ΗΠΑ επιφυλάσσουν το δικαίωμα να αρνούνται θεωρήσεις για λόγους ασφαλείας, αντιμετώπισης εξτρεμισμού ή εξωτερικής πολιτικής.

Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ

Η απόφαση αυτή έρχεται ενόψει της αναμενόμενης επίσημης αναγνώρισης της Παλαιστίνης ως κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν το Ισραήλ συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης των εχθροπραξιών στη Γάζα. Στο παρασκήνιο, υπάρχουν αναφορές ότι η πολιτική αυτή είναι μέρος προσπάθειας αποτροπής πιθανής ανακήρυξης ανεξαρτησίας Παλαιστίνης από τον Αμπάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνέλευση.

Οι επικριτές σημειώνουν πως η κίνηση των ΗΠΑ δηλώνει ευθέως τη σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με τη σχεδόν ομόφωνη διεθνή διάθεση αναγνώρισης της Παλαιστίνης, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή τη διαμάχη βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέναντι σε σχεδόν όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Σε σχέση με το τραγικό γεγονός της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ κατηγορούν την Παλαιστινιακή Αρχή και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για αποτυχία καταδίκης και για υποκίνηση σε τρομοκρατία, την ώρα που συνεχίζεται η νομική αντιπαράθεση στο διεθνές πεδίο, όπως οι προσπάθειες καταδίκης ισραηλινών αξιωματούχων για εγκλήματα στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Sky News