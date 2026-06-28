«Τι χαμένος» - Η επίθεση του Μπάιντεν στον Τραμπ δύο χρόνια μετά το debate τους

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πραγματοποίησε μετά από αρκετό καιρό ομιλία και επιτέθηκε στον νυν Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «χαμένο» και κατηγορώντας την κυβέρνησή του για φαινόμενα διαφθοράς.

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων του Δημοκρατικού Κόμματος σε καζίνο του Μέριλαντ και συνέπεσε ακριβώς με τη συμπλήρωση δύο ετών από το προεδρικό ντιμπέιτ του CNN το 2024, με την ολοκλήρωση του οποίου ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε πως δεν θα συμμετάσχει στις αμερικάνικες προεδρικές εκλογές.

Ο 83χρονος πρώην πρόεδρος στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα πολυδάπανα έργα αναδιαμόρφωσης που έχει δρομολογήσει ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον: «Δεν είναι μόνο τα έργα ματαιοδοξίας του το ότι γκρεμίζει την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να φτιάξει μια αίθουσα χορού, το ότι βάζει το όνομά του στο Kennedy Center, το ότι χτίζει μια αψίδα προς τιμήν του, ή ακόμη και το ότι προσέλαβε δικό του άνθρωπο για να φτιάξει τη λίμνη αντικατοπτρισμού (Reflecting Pool). Ουάου! Τι χαμένος», δήλωσε ο Μπάιντεν.

On the two-year anniversary of the disastrous debate performance that ended his reelection campaign, former president Joe Biden stood in the concert venue of a Maryland casino Saturday night, accusing President Trump of corruption. https://t.co/gz2Alsgn2q — The Washington Post (@washingtonpost) June 28, 2026

Τζο Μπάιντεν: «Αντικατοπτρίζει τη διαφθορά»

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο Τζο Μπάιντεν πρόσθεσε: «Αυτή η λίμνη αντικατοπτρίζει κάτι πολύ χειρότερο από τον ναρκισσιμό και την ανικανότητα που βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της κυβέρνησης. Αντικατοπτρίζει τη διαφθορά. Την απροκάλυπτη, θρασύτατη διαφθορά. Μια διαφθορά σε κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί στην αμερικανική ιστορία από καμία κυβέρνηση».

Παράλληλα, ο Μπάιντεν εξέφρασε την οργή του για την πρόθεση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των φορολογουμένων για να αποζημιώσει τους εισβολείς της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, τονίζοντας ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν αποζημίωση, αξίζουν να κλειστούν στη φυλακή για πάρα πολύ καιρό».

Με πληροφορίες από CNN