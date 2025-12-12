Πώς σχολιάζει ο διεθνής Τύπος για την εκλογή Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup

«Η χώρα που παραλίγο να αποβληθεί από την ευρωζώνη διευθύνει πλέον τον ισχυρό οργανισμό της ΕΕ που την έσωσε από τη χρεοκοπία».

Με αυτή την πρόταση ξεκινά το δημοσίευμα του Politico για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών επικράτησε του Βέλγου ομολόγου του, Βινσέντ Βαν Πετεγκέμ σε μια διμερή αναμέτρηση για την προεδρία του Eurogroup. Αν και πρόκειται για ένα άτυπο φόρουμ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, η θέση αυτή έχει αποδειχθεί καθοριστική για την αντιμετώπιση κρίσεων - ιδίως της κρίσης του δημόσιου χρέους. Πλήθος δημοσιευμάτων για τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών μεταφέρουν, μεταξύ άλλων την «έκπληξη» της εκλογής του, ενώ περιγράφεραι και ως ένα «όχι συνηθισμένο μέλος της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας».

Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Financial Times: Έκπληξη για πολλούς η εκλογή του

Για τους Έλληνες, η προεδρία της Ευρωομάδας συνδέεται με δύσκολες αναμνήσεις από τη δεκαετή χρηματοπιστωτική κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν αυστηρές μεταρρυθμίσεις και σκληροί δημοσιονομικοί στόχοι από το σώμα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, γράφει το Politico και προσθέτει, ότι η εκλογή Έλληνα αξιωματούχου στην προεδρία της Ευρωομάδας αποτελεί έκπληξη και, για πολλούς στην Ελλάδα, σηματοδοτεί μια στιγμή ήρεμης υπερηφάνειας για μια χώρα που κάποτε φοβόταν το αποτέλεσμα κάθε συνάντησης της Ευρωομάδας.

The Guardian: Λίγοι το περίμεναν

Λίγοι διπλωμάτες περίμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος θα κέρδιζε τον αγώνα για την ηγεσία της Ευρωομάδας μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του νυν προέδρου Paschal Donohoe τον περασμένο μήνα. Ο Βέλγος Van Peteghem μπορούσε να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη εμπειρία του και απολάμβανε μεγάλο σεβασμό εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον έθετε ως τον αρχικό φαβορί για τη νίκη. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του να υποστηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του.

Politico: Όχι συνηθισμένος

Ο Πιερρακάκης δεν είναι από τα συνηθισμένα μέλη του κεντροδεξιού κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι σοσιαλιστικό, έχοντας υπηρετήσει ως σύμβουλος του κεντροαριστερού κόμματος ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στην οικονομική κρίση. Ήταν, μάλιστα, ένας από τους Έλληνες τεχνοκράτες που διαπραγματεύτηκαν με τους πιστωτές της χώρας. Ο απόφοιτος του Χάρβαρντ και του MIT εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή ένιωθε ότι μοιράζονταν το ίδιο πολιτικό όραμα.

Ο Πιερρακάκης έκανε το μεγάλο πολιτικό του άλμα όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εθνικές εκλογές το 2019, μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας ως διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει την ξεπερασμένη γραφειοκρατία της χώρας, υιοθετώντας ψηφιακές λύσεις για τα πάντα, από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις ιατρικές συνταγές.

Reuters: Οταν η Ελλάδα διασωζόταν από το Eurogroup

Η Ελλάδα χρειάστηκε να διασωθεί τρεις φορές μεταξύ 2010 και 2015 από τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης για να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση μετά από χρόνια υπερβολικού δανεισμού και υπερβολικών δαπανών .

Πλέον έχει σταθερή οικονομική ανάπτυξη πάνω από 2%, τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων στην ευρωζώνη, πλεονάσματα προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος που, αν και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, μειώνεται γρήγορα εδώ και χρόνια. «Αυτές οι εκλογές αποτελούν μια σημαντική συμβολική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη: όλοι θυμόμαστε τη βαθιά οικονομική κρίση που πέρασε η Ελλάδα και μάλιστα τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωζώνη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Τώρα βλέπουμε μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις της ευρωζώνης, με δημοσιονομικό πλεόνασμα και τώρα με έναν Έλληνα υπουργό Οικονομικών ως πρόεδρο του Eurogroup», κατέληξε για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup.