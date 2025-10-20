Πολύτιμα κοσμήματα και μια «τέλεια» διαφυγή: Τι γνωρίζουμε ως τώρα για τη ληστεία στο Λούβρο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των γαλλικών Αρχών, για τον εντοπισμό των δραστών της τολμηρής ληστείας που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στο Λούβρο.

Οι δράστες, οπλισμένοι με εργαλεία ισχύος, κατάφεραν να εισβάλουν στο Λούβρο, πιο διάσημο μουσείο του κόσμου και να δραπετεύσουν σε χρόνο ρεκόρ, παίρνοντας μαζί τους οκτώ εξαιρετικά πολύτιμα κοσμήματα.

Η ληστεία συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 τοπική ώρα το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για το κοινό. Τέσσερις δράστες χρησιμοποίησαν έναν μηχανικό ανυψωτήρα τοποθετημένο σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Γκαλερί Απόλλων μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον Σηκουάνα.

Τότε δύο από τους ληστές έκοψαν τα τζάμια με φορητό δισκοπρίονο και μπήκαν στο μουσείο, απείλησαν τους φύλακες, οι οποίοι εκκένωσαν το χώρο, και στη συνέχεια έκλεψαν αντικείμενα από δύο γυάλινες προθήκες.

Ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε και το προσωπικό ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ειδοποίησε τις δυνάμεις ασφαλείας και προστάτευσε τους επισκέπτες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ληστές προσπάθησαν να βάλουν φωτιά στο όχημά τους, αλλά εμποδίστηκαν από μέλος του προσωπικού του μουσείου. Η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο TF1 πως τα πλάνα δείχνουν τους μασκοφόρους ληστές να εισέρχονται «ήρεμα» και να σπάνε τις προθήκες που περιείχαν τα κοσμήματα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη ληστεία «πολύ επαγγελματική», περιγράφοντας τους δράστες ως έμπειρους, με ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο διαφυγής. Η ληστεία στο Λούβρο διήρκεσε λιγότερο από επτά λεπτά, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στο ραδιόφωνο France Inter, εξηγώντας ότι ήταν «πολύ, πολύ γρήγορη».

Τι εκλάπη από το Λούβρο

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, οκτώ αντικείμενα «ανεκτίμητα» και «ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας» εκλάπησαν, ανάμεσά τους διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες. Όλα είναι του 19ου αιώνα και κάποτε ανήκαν στη γαλλική βασιλεία ή αυτοκρατορική οικογένεια.

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας ανέφερε ότι τα κλοπιμαία είναι:

Ένα διάδημα και καρφίτσα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄.

Ένα κολιέ με σμαράγδια και ζεύγος σκουλαρικιών της Αυτοκράτειρας Μαρίας-Λουίζας.

Ένα διάδημα, κολιέ και μονό σκουλαρίκι από το σετ ζαφειριών που ανήκε στις Βασίλισσες Μαρία-Αμαλία και Ορτάνς.

Μια καρφίτσα γνωστή ως "καρφίτσα-λειψανοθήκη" (reliquary brooch).

Σημειώνεται πως όλα αυτά τα κομμάτια, είναι διακοσμημένα με χιλιάδες διαμάντια και πολύτιμους λίθους.

Δύο ακόμη αντικείμενα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Ευγενίας, βρέθηκαν κοντά στο μουσείο, καθώς φέρεται να έπεσαν από τους δράστες κατά τη διαφυγή τους.

Με πληροφορίες από BBC