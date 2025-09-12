Τι γνωρίζουμε για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν μια καραμπίνα bolt-action, η οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο 31χρονος στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε με μία σφαίρα την Τετάρτη, ενώ έδινε ομιλία σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δολοφονία «ειδεχθή εκτέλεση».

Σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα του FBI, Robert Bohls, το όπλο που βρέθηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο της επίθεσης ήταν μια «ισχυρή καραμπίνα bolt-action». Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, επρόκειτο για παλαιότερο μοντέλο Mauser .30-06, εισαγόμενο από το εξωτερικό.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης αρκετούς κάλυκες, μεταξύ αυτών και έναν χρησιμοποιημένο εντός της θαλάμης του όπλου. Το συγκεκριμένο είδος καραμπίνας είναι δημοφιλές σε σκοπευτές και κυνηγούς λόγω της ακρίβειας, παρά τον πιο αργό ρυθμό βολής σε σχέση με τα ημιαυτόματα όπλα.

Άτομα που γνωρίζουν την πορεία της έρευνας δήλωσαν στο Reuters ότι στις σφαίρες υπήρχαν χαράγματα, τα οποία αναλύονται. Ο απόστρατος πράκτορας του FBI Brad Garrett τόνισε ότι τα στοιχεία δείχνουν έναν δράστη που σχεδίασε τη δολοφονία με λεπτομέρεια, αφήνοντας πίσω του το πιθανό φονικό όπλο κατά τη διαφυγή του ώστε να μην κινήσει υποψίες.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον ύποπτο να κατεβαίνει από μια στέγη, να διασχίζει δρόμο και να μπαίνει σε δασική περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο – εκεί όπου εντοπίστηκε το όπλο.

Η δολοφονία του Charlie Kirk έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ, εντείνοντας τη συζήτηση γύρω από την πολιτική βία και την ασφάλεια δημοσίων προσώπων.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η σχέση του με τον Τραμπ

Η δολοφονία του Κερκ σόκαρε τον Λευκό Οίκο και προκάλεσε κύματα αναστάτωσης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα -ενώ αποτελεί και προσωπική απώλεια για την πρώτη οικογένεια της Αμερικής.

Ο Τραμπ είχε αποδώσει στον 31χρονο Κερκ τα εύσημα για την κινητοποίηση της νεολαίας που συνέβαλε στη νίκη του το 2024. Πριν από αυτό, όμως, είχε ήδη γίνει πολύτιμος και έμπιστος φίλος και σύμβουλος του προέδρου και της οικογένειάς του.

Ο Τραμπ θεωρούσε τον Κερκ μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του, είπε πηγή με γνώση της σχέσης στο CNN, και ο θάνατός του προκάλεσε φρίκη, σοκ και θλίψη στον στενό κύκλο του προέδρου. Ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Κερκ, με τον οποίο είχε ταξιδέψει και εμφανιστεί δημόσια πολλές φορές, όσο το κίνημα MAGA εξαπλωνόταν, πιο πρόσφατα στη σύνοδο του Turning Point USA στη Φλόριντα τον Ιούλιο.

«Σ’ αγαπώ αδελφέ. Έδωσες σε τόσους πολλούς το θάρρος να μιλήσουν και δεν θα μας κάνουν ποτέ να σωπάσουμε», έγραψε ο Τραμπ Τζούνιορ στο X.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και ανώτερος σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία του, υπογράμμισε τον ρόλο του Κερκ στην καμπάνια του 2016 και στην ανάπτυξη του κινήματος MAGA.

«Όταν ήμουν στον Λευκό Οίκο, καθιερωμένοι οργανισμοί συχνά παραπονιούνταν που συνεχίζαμε να κάνουμε εκδηλώσεις με τον Τσάρλι, στο οποίο απαντούσα ‘έρχεται με μεγάλες ιδέες, είναι εύκολος στη συνεργασία και πάντα αποδίδει περισσότερα από τα αναμενόμενα,’» έγραψε ο Κούσνερ στο X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν μόλις ο τέταρτος πρόεδρος στη ζωή του Κερκ. Γεννημένος το 1993, μεγάλωσε στα βορειοδυτικά προάστια του Σικάγο. Συχνά μιλούσε για τα πρώτα σημάδια πολιτικής συνείδησης και ακτιβισμού του σε ηλικία 15 ετών, όταν ο γερουσιαστής της πολιτείας του, Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε την προεδρία.

Ο Κερκ δεν γιόρτασε τη θριαμβευτική νίκη του Ομπάμα το 2008. Η δική του πολιτική άνοδος ακολούθησε την ανάπτυξη του κινήματος Tea Party. Παρακολούθησε για λίγο μαθήματα στο Harper College στο Palatine του Ιλινόι, αλλά τα παράτησε για να ακολουθήσει τον συντηρητικό ακτιβισμό — μια απόφαση που αργότερα έγινε σημείο υπερηφάνειας.

«Αν θέλεις να ξεχωρίσεις, μην πας στο κολέγιο», έλεγε ο Κερκ σε συγκεντρώσεις. «Δούλεψε για μένα».

Λίγο παραπάνω από μία δεκαετία αργότερα, ο Κερκ ήταν ήδη αστέρας του συντηρητικού χώρου — αρχικά έμπιστος του Τραμπ Τζούνιορ που τελικά κέρδισε την εμπιστοσύνη και του πατέρα του. Ο Κερκ ήταν επίσης εξαιρετικά κοντά στον Τζέι Ντι Βανς, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία για τη Γερουσία στο Οχάιο το 2022 και πιέζοντας τον Τραμπ να τον επιλέξει ως αντιπρόεδρό του το 2024. «Προσευχηθείτε για τον Τσάρλι Κερκ,» έγραψε την Τετάρτη ο Βανς, «έναν πραγματικά καλό άνθρωπο και νέο πατέρα.»

Ο Κερκ και η πολιτική του οργάνωση, Turning Point Action, ήταν καθοριστικοί στην επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Για παράδειγμα, η ομάδα επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε πρόγραμμα κινητοποίησης ψηφοφόρων στην Αριζόνα, μια κρίσιμη πολιτεία-κλειδί που ο Τραμπ κέρδισε ξανά από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Chase the Vote», τα στελέχη της οργάνωσης καλλιέργησαν σχέσεις με συγκεκριμένους ψηφοφόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ψήφιζαν. Οι προσπάθειες περιλάμβαναν ενθάρρυνση για πρόωρη ψήφο, μεταφορά ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα και βοήθεια με την αποστολή επιστολικών ψήφων – όλα με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι σποραδικοί ψηφοφόροι που έτειναν να στηρίξουν τον Τραμπ θα έριχναν πράγματι την ψήφο τους.

Το CNN μετέδωσε πέρυσι ότι η προσπάθεια του Turning Point βοήθησε να εξασφαλιστούν πάνω από 125.000 ψήφοι σποραδικών ψηφοφόρων που είχε στοχεύσει στην Αριζόνα, σύμφωνα με άτομο που γνώριζε τη λειτουργία της ομάδας. Ο Τραμπ κέρδισε την πολιτεία με περίπου 187.000 ψήφους.

Ο Τραμπ έχει καυχηθεί για την απήχησή του στους νέους ψηφοφόρους το 2024 -μείωσε την ήττα του στις ηλικίες 18-29 σε 11 μονάδες από 24 το 2020 — και απέδωσε την επιτυχία αυτή, εν μέρει, στον Κερκ.

«Και ο Τσάρλι Κερκ θα σας πει: 'το TikTok βοήθησε', αλλά ο Τσάρλι Κερκ βοήθησε επίσης», είπε ο Τραμπ κατά την τελετή ορκωμοσίας της δικαστού Jeanine Pirro στο Οβάλ Γραφείο, στην οποία παρευρέθηκε και ο Κερκ τον Μάιο.