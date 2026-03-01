Τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή: Πού είναι εγκλωβισμένοι - Μαρτυρίες από Ντουμπάι και Μπαχρέιν

Αγωνία και αβεβαιότητα βιώνουν οι Έλληνες στη Μέση Ανατολή και σε περιοχές όπως Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Μπαχρέιν.

Οι ραγδαίες εξελίξεις μετά το χθεσινό χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, οδήγησαν κράτη να εκδώσουν έκτακτες οδηγίες προς τους πολίτες τους που είναι στη Μέση Ανατολή. Ανάμεσα σε αυτά τα κράτη και η Ελλάδα.

Χθες το απόγευμα συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι «από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή».

Τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές.

«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση.

Πρόσθεσε επίσης ότι τα συναρμόδια υπουργεία βρίσκονται σε επαφή με πλοία υπό ελληνική σημαία που πλέουν στον Περσικό Κόλπο και φροντίζουν ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία».

Αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και σήμερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλοι οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία και τη στήριξή τους, ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή συντονισμό με συμμάχους και εταίρους. Παράλληλα, σταθερός μας στόχος παραμένει η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή» εξήγησε μεταξύ άλλων.

Έλληνες στη Μέση Ανατολή και σε περιοχές όπως Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Μπαχρέιν, μίλησαν σήμερα το πρωί σε τηλεοπτικά κανάλια και ανέφεραν πως είναι εγκλωβισμένοι, δίχως να μπορούν να επικοινωνήσουν ούτε με τους αρμόδιους φορείς ούτε με τους δικούς τους.

Όπως αναφέρθηκε στον ΣΚΑΙ, υπάρχουν 50 Έλληνες εγκλωβισμένοι στη Βηθλεέμ ενώ έκκληση για βοήθεια απευθύνουν και οι Έλληνες στο Ντουμπάι, λέγοντας πως «έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε».

Την εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι, μετέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews η Κάλια Πετεβή, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται μόνιμα στην πόλη, περιγράφοντας αλλεπάλληλες εκρήξεις, έλλειψη επίσημης ενημέρωσης και έντονη ανασφάλεια μεταξύ των κατοίκων.

Όπως ανέφερε, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά από χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι εκείνη την στιγμή η καθημερινότητα κυλούσε κανονικά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση, με τη μοναδική οδηγία προς τους πολίτες να είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Χθες το βράδυ λάβαμε μηνύματα από το αντίστοιχο 112, που μας προειδοποιούσαν για νέες εκρήξεις και πιθανή εκτόξευση πυραύλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πράγματι σημειώθηκαν εκρήξεις σε ξενοδοχείο αλλά και σε σημείο κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η ίδια περιέγραψε ότι η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, με τους κατοίκους να ξυπνούν από τέσσερις έως πέντε ισχυρές εκρήξεις τις πρωινές ώρες, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει ξανά το ίδιο».

Αναφερόμενη στην επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, η Ελληνίδα δήλωσε ότι οι οδηγίες περιορίστηκαν επίσης στη σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Μας ζήτησαν να καταχωρίσουμε τα στοιχεία μας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε λάβει καμία άλλη ενημέρωση. Πλέον δεν απαντούν ούτε στα τηλέφωνα», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη. «Δεν το περιμέναμε καθόλου. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε όλα ήταν φυσιολογικά», είπε, περιγράφοντας το σοκ που βιώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολυπληθή ελληνική κοινότητα που ζει και εργάζεται στο Ντουμπάι, αλλά και στους Έλληνες τουρίστες που βρίσκονται στην περιοχή. Όπως ανέφερε, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι αλλά και επισκέπτες, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης και εγκλωβισμού λόγω της κατάστασης στα αεροδρόμια.

Την αγωνία και την αβεβαιότητα που βιώνουν, περιέγραψαν επίσης, Έλληνες σε Μπαχρέιν και Ντουμπάι, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο Βασίλης Μίγκος, Έλληνας κάτοικος του Μπαχρέιν ανέφερε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν σειρήνες και εκρήξεις, ενώ το πρωί έγινε γνωστό ότι κτίριο κοντά σε στρατιωτική εγκατάσταση υπέστη σοβαρές ζημιές και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Όπως είπε, στην περιοχή βρίσκονται περίπου 130 Έλληνες, κυρίως στο Μπαχρέιν και κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το ελληνικό προξενείο μέσω ομαδικής συνομιλίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος έχει κλείσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες αποχώρησης.

Αν και η γέφυρα προς τη Σαουδική Αραβία παραμένει ανοιχτή, η μετακίνηση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς απαιτούνται χιλιάδες χιλιόμετρα οδικής διαδρομής μέσα από ερημικές περιοχές, χωρίς εύκολη πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αρκετοί Έλληνες εκφράζουν έντονη επιθυμία να αποχωρήσουν, ιδίως όσοι βρίσκονται στην περιοχή για μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, υπάρχουν ταξιδιώτες που εγκλωβίστηκαν σε αεροδρόμια, χωρίς πρόσβαση σε στέγη.

Μέλη της ελληνικής κοινότητας έχουν ήδη προσφερθεί να φιλοξενήσουν συμπατριώτες τους, ιδιαίτερα όσους διαμένουν κοντά σε περιοχές που έχουν δεχθεί πλήγματα, όπου κατοικούν και πολλοί Αμερικανοί πολίτες.

Όπως ανέφεραν, υπήρξε και σύσταση από τις αμερικανικές αρχές προς πολίτες των ΗΠΑ να απομακρυνθούν από συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία κρίνονται επικίνδυνα.

Από το Ντουμπάι, η Άντζελα Παντελή περιέγραψε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα δεδομένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τονίζοντας ότι η πόλη θεωρείται παραδοσιακά από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο.

«Υπάρχει αναστάτωση, σύγχυση και έντονο στρες. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στα κοινωνικά δίκτυα και στις ομαδικές συνομιλίες Ελλήνων κυκλοφορούν εικόνες ανθρώπων που κοιμούνται σε πάρκινγκ ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, φοβούμενοι να παραμείνουν σε κτίρια.

Η ίδια μίλησε για έρημους δρόμους και άδεια κέντρα, ακόμη και σε ώρες που υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε έντονη κίνηση. Όπως είπε, οι συνεχείς ηχητικές ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα αντί να καθησυχάζουν, εντείνουν την ανησυχία.

«Το πιο τρομακτικό ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη το πρωί, που έκανε τα τζάμια να τρίζουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι αναχαιτίσεις πυραύλων στον ουρανό είναι εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται.

Παρά τον φόβο, αρκετοί Έλληνες δηλώνουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, έχοντας ετοιμάσει βασικά είδη ανάγκης και παραμένοντας σε διαρκή επικοινωνία με φίλους και συγγενείς.

«Μπορεί όλα να τελειώσουν σε λίγες ώρες, μπορεί και να επιδεινωθούν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε επιφυλακή και να μην πανικοβαλλόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Παντελή.