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«Τι έκαναν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά εξηγήσεις αλλά η Κομισιόν απορρίπτει τις επικρίσεις

Οι αρχές των Ταλιμπάν, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ενωση, επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στο εξωτερικό

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΕΕ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
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Στις ερωτήσεις ευρωβουλευτών «για ποιον λόγο η Ευρωπαϊκή Ενωση υποδέχθηκε αντιπροσωπεία αξιωματούχων του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Βέλγιο στα τέλη του Ιουνίου;» και «τι πέτυχε σε αντάλλαγμα;» απαντά σήμερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Magnus Brunner, σχετικά με την επίσκεψη που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Αυτή η πρωτοφανής συνάντηση ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των Ταλιμπάν που οργανώθηκε στις 23 Ιουνίου κοντά στις Βρυξέλλες είχε να κάνει με το θέμα της απέλασης μεταναστών.

Περίπου 20 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδία και το Βέλγιο, επιθυμούν την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών, κυρίως όσων έχουν καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη. Οι αρχές των Ταλιμπάν, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ενωση, επιδιώκουν από την πλευρά τους να ενισχύσουν την παρουσία και το στάτους τους στο εξωτερικό.

Αντιδράσεις για τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες - Η απάντηση της Κομισιόν

Η συνάντηση προκάλεσε θύελλα επικρίσεων από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή ομάδες της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Οι Ταλιμπάν δεν είναι συνομιλητές σαν τους άλλους», δήλωσε η οικολόγος ευρωβουλευτής Σάσκια Μπρίκμον κάνοντας λόγο για «ένα καθεστώς που καταδυναστεύει συστηματικά τις γυναίκες, επιβάλλει πραγματικό απαρτχάιντ και καταπνίγει κάθε αντίθετη φωνή».

Η κλήση για ακρόαση του Ευρωπαίου επιτρόπου ανήκει στην ευρωβουλευτή από το Βέλγιο. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το απόγευμα κατά τη διάρκεια της οποίας θέλει «να λάβει απαντήσεις σχετικά με την εξομάλυνση των σχέσεων με τους ταλιμπάν».

Η Κομισιόν απορρίπτει τις επικρίσεις και επιμένει ότι αυτή η συνάντηση έγινε σε τεχνικό επίπεδο και κατά συνέπεια δεν συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν, ενώ ακολούθησαν δύο επισκέψεις των Ευρωπαίων στην Καμπούλ.

«Απλώς κάναμε αυτό που περί τα 20 κράτη μέλη μας ζήτησαν να κάνουμε», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο AFP.

Ωστόσο, η Κομισιόν είχε συνείδηση του ευαίσθητου χαρακτήρα αυτής της επίσκεψης. Ετσι, την οργάνωσε σε χώρο πολύ κοντά στο κύριο αεροδρόμιο των Βρυξελλών με έναν βασικό στόχο: να κρατηθεί μακριά από τις κάμερες.

Η αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν από την πλευρά της, έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συνομιλίες με τις Βρυξέλλες» και τους εκπροσώπους κρατών-μελών.

Με πληροφορίες από Εuractiv, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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