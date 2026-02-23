Τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ και ποια τα βασικά συμπτώματα

Το σύνδρομο Τουρέτ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετά το περιστατικό στην τελετή των βραβείων BAFTA στο Λονδίνο, όταν άνδρας με τη συγκεκριμένη νευρολογική διαταραχή φώναξε ρατσιστική λέξη από το κοινό.

Ο Τζον Ντέιβιντσον, ο οποίος ζει με το σύνδρομο, είναι το πρόσωπο πίσω από τη βρετανική ανεξάρτητη ταινία «I Swear», που βασίζεται στη ζωή του. Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Αραμάγιο, που τον υποδύεται, κέρδισε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Λίγο πριν από την τελετή, ο Ντέιβιντσον είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ότι οι πολυπληθείς εκδηλώσεις μπορεί να λειτουργούν ως παράγοντας που εντείνει τα τικ του.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Άλαν Κάμινγκ, υπενθύμισε στο κοινό ότι το σύνδρομο Τουρέτ αποτελεί αναπηρία και ζήτησε συγγνώμη σε περίπτωση που κάποιος προσβλήθηκε.

Τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ

Το σύνδρομο Τουρέτ είναι νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις ή ήχους, γνωστούς ως τικ. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες:

κινητικά τικ, όπως τινάγματα, συσπάσεις ή ανασήκωμα ώμων

φωνητικά τικ, όπως σφυρίγματα, επανάληψη λέξεων ή, σε σπανιότερες περιπτώσεις, βωμολοχίες

Η εκφορά προσβλητικών ή ακατάλληλων λέξεων αποτελεί σχετικά σπάνιο σύμπτωμα. Σύμφωνα με εκπροσώπους της οργάνωσης Tourettes Action στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 10% έως 15% των ατόμων με το σύνδρομο εμφανίζουν τέτοιου είδους φωνητικά τικ. Τα τικ είναι ακούσια και δεν αποτελούν συνειδητή επιλογή.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με σύνδρομο Τουρέτ ή επίμονη διαταραχή τικ, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, η συχνότητα αντιστοιχεί περίπου σε 1 στα 50. Το σύνδρομο εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι ζουν με τη διαταραχή, σύμφωνα με την Tourettes Action.

Η ακριβής αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση, ενώ ερευνάται και ο ρόλος περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται γύρω στην ηλικία των 6 ετών και μπορεί να γίνουν πιο έντονα περίπου στα 10.

Σύνδρομο Τουρέτ: Οι τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων

Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για το σύνδρομο Τουρέτ, ωστόσο υπάρχουν τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων. Για να τεθεί διάγνωση πρέπει να υπάρχουν πολλαπλά κινητικά τικ και τουλάχιστον ένα φωνητικό τικ για διάστημα άνω των 12 μηνών.

Η συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται καλύτερα τα τικ. Παράλληλα, παράγοντες όπως το άγχος, η κούραση ή η έντονη διέγερση μπορεί να τα επιδεινώνουν, επομένως η σταθερή ρουτίνα ύπνου, η σωματική άσκηση και η αποφυγή έντονου στρες συμβάλλουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, ιδίως όταν συνυπάρχουν άλλες διαταραχές, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας.

Με πληροφορίες από CNN