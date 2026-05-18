Τι είναι ο Έμπολα και γιατί ο ΠΟΥ κήρυξε «παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Οι υγειονομικές αρχές στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα προσπαθούν να περιορίσουν μια νέα έξαρση του ιού Έμπολα, η οποία μέχρι στιγμής συνδέεται με 246 ύποπτα κρούσματα και 88 θανάτους.

Η επιδημία ξεκίνησε στην επαρχία Ιτούρι, στα ανατολικά του Κονγκό, όμως κρούσματα έχουν ήδη εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και στη γειτονική Ουγκάντα.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Κυριακή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, και κάλεσε τις χώρες να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης.

Τι είναι ο Έμπολα

Ο Έμπολα είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική και συχνά θανατηφόρα ασθένεια. Προκαλείται από διαφορετικούς ιούς που συνδέονται κυρίως με νυχτερίδες φρούτων και συχνά οδηγεί σε αιμορραγικό πυρετό.

Από την πρώτη εμφάνισή του το 1976 έχουν καταγραφεί περισσότερες από 40 επιδημίες, ενώ αυτή είναι η 17η φορά που καταγράφεται έξαρση του ιού στο Κονγκό. Η μετάδοση ξεκινά συνήθως από ζώο σε άνθρωπο και στη συνέχεια εξαπλώνεται μέσω σωματικών υγρών, όπως αίμα, εμετός και σπέρμα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, κόπωση, μυϊκούς πόνους και πονοκέφαλο, ενώ ακολουθούν εμετοί, διάρροια, εξανθήματα και εσωτερικές ή εξωτερικές αιμορραγίες. Η θνησιμότητα του ιού φτάνει περίπου το 50%.

Υπάρχουν τέσσερα στελέχη του Έμπολα που επηρεάζουν τον άνθρωπο: Ζαΐρ, Σουδάν, Bundibugyo και Tai Forest. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η νέα επιδημία συνδέεται με το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο έχουν καταγραφεί μόλις δύο προηγούμενες επιδημίες, το 2007 και το 2012.

Έμπολα: Γιατί ανησυχούν οι επιστήμονες

Η νέα έξαρση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος, ενώ οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στο ανατολικό Κονγκό δυσκολεύουν σοβαρά τις προσπάθειες περιορισμού της εξάπλωσης.

Ο ειδικός λοιμωξιολόγος του Πανεπιστημίου του Σουόνσι, Σιμόν Γουίλιαμς, δήλωσε ότι η επιδημία είναι πιο ανησυχητική από προηγούμενες επειδή το υπάρχον εμβόλιο Ervebo δεν είναι αποτελεσματικό απέναντι στο συγκεκριμένο στέλεχος.

«Δεν υπάρχουν θεραπείες ή εμβόλια ειδικά για τον ιό Bundibugyo», εξήγησε. Όπως σημείωσε, ο Έμπολα είναι πολύ πιο θανατηφόρος από την Covid-19, παρότι μεταδίδεται δυσκολότερα.

«Είναι πολύ πιο σοβαρή ασθένεια και μπορεί να αποβεί μοιραία για οποιονδήποτε, όχι μόνο για ηλικιωμένους ή ευπαθείς ομάδες», ανέφερε.

Ο πόλεμος δυσκολεύει τον περιορισμό του Έμπολα

Όταν δεν υπάρχει εμβόλιο, οι αρχές προσπαθούν συνήθως να περιορίσουν τη μετάδοση μεταφέροντας τους ασθενείς σε ειδικά κέντρα θεραπείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου «East Anglia», Πολ Χάντερ, αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην παρούσα κρίση λόγω των ένοπλων συγκρούσεων και των επιθέσεων σε υγειονομικές δομές.

«Στο παρελθόν, πολιτοφυλακές έχουν επιτεθεί σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Αυτό κάνει πολλούς ανθρώπους να φοβούνται να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο περαιτέρω μετάδοσης», είπε.

Η έξαρση φαίνεται πως ξεκίνησε τον Απρίλιο. Το πρώτο γνωστό ύποπτο θύμα, ένας 59χρονος άνδρας, εμφάνισε συμπτώματα στις 24 Απριλίου και πέθανε τρεις ημέρες αργότερα. Οι υγειονομικές αρχές ενημερώθηκαν για πιθανή επιδημία μόλις στις 5 Μαΐου μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τότε, περίπου 50 άνθρωποι είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τα Africa Centres for Disease Control and Prevention.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καθυστερημένη ανίχνευση έδωσε στον ιό πολύτιμο χρόνο για να εξαπλωθεί.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ειδικός στη μοντελοποίηση λοιμωδών νοσημάτων του «Imperial College» στο Λονδίνο, Anne Cori, προειδοποίησε ότι κάθε καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας Έμπολα μπορεί να έχει «καταστροφικές συνέπειες».

Πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει η επιδημία του Έμπολα

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι η επιδημία μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται σήμερα.

Παρότι ξεκίνησε στην επαρχία Ιτούρι, δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ήδη εντοπιστεί στην Ουγκάντα. Και οι δύο ασθενείς είχαν ταξιδέψει από το Κονγκό, ενώ ο ένας πέθανε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Καμπάλα.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ο υψηλός αριθμός θετικών τεστ, η εξάπλωση στην Καμπάλα και οι δεκάδες θάνατοι δείχνουν πως η πραγματική έκταση της επιδημίας ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία.

«Υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των κρουσμάτων και τη γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας», ανέφερε ο οργανισμός.

Με πληροφορίες από Guardian