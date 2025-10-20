Τι είναι η Amazon Web Services: Ποιες εφαρμογές και ιστοσελίδες «έπεσαν» - Αυτές οι υπηρεσίες είναι εκτός

Η Amazon Web Services (AWS), μονάδα υπηρεσιών cloud της Amazon, παρουσιάζει σήμερα προβλήματα και διακοπή λειτουργίας.

Αυτά τα προβλήματα έχουν οδηγήσει σε διακοπή υπηρεσιών για αρκετούς δημοφιλείς ιστότοπους και εφαρμογές περιλαμβανομένων των Fortnite και Snapchat και ζητήματα συνδεσιμότητας για πολλές εταιρείες σε όλο τον κόσμο .

Η AWS δήλωσε ότι παρατηρεί «αυξημένα ποσοστά σφάλματος και αδράνειες» σε πολλές υπηρεσίες. «Εργαζόμαστε προκειμένου να επιταχύνουμε την επαναφορά των λειτουργιών», ανέφερε στην τελευταία ενημέρωσή της.

Τι είναι η Amazon Web Services

Η διακοπή της AWS είναι η πρώτη σοβαρή διαταραχή στο διαδίκτυο μετά την περσινή βλάβη του CrowdStrike που επηρέασε τεχνολογικά συστήματα σε νοσοκομεία, τράπεζες και αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

Η AWS παρέχει κατά παραγγελία (on-demand) υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες σε εταιρείες, κυβερνήσεις και μεμονωμένα άτομα.

Προβλήματα στους servers της μπορεί να προκαλέσουν διακοπές σε ιστότοπους και πλατφόρμες που εξαρτώνται από την υποδομή νέφους της.

Η AWS ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες cloud της Google και της Amazon.

Η AWS παρέπεμψε το Reuters στη σελίδα της, όταν της ζητήθηκαν σχόλια ενώ η Amazon δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ποιες εφαρμογές και ιστοσελίδες «έπεσαν»

Η νεοφυής επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης Perplexity, το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase και η εμπορική εφαρμογή Robinhood απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

«H Perplexity δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Η ριζική αιτία είναι ένα θέμα της AWS. Εργαζόμαστε για την επίλυσή του», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity Αραβίντ Σρινίβας σε ανάρτηση στο X.

Ο ιστότοπος αγορών της Amazon, η PrimeVideo και η Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

Η Fortnite, ιδιοκτήτης της οποίας είναι η Epic Games, οι Roblox, Clash Royale και Clash of Clans είναι μεταξύ των ιστοτόπων παιχνιδιών που «έπεσαν», ενώ το Venmo και το Chime της Paypal είναι ορισμένες από τις οικονομικές πλατφόρμες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ανέφερε ο ιστότοπος εντοπισμού διακοπών λειτουργίας.

Η εφαρμογή της Lyft, που ανταγωνίζεται την Uber, έχει «πέσει» επίσης, για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ.

Η Μέρεντιθ Γουάιτακερ, πρόεδρος της εφαρμογής μηνυμάτων Signal, επιβεβαίωσε επίσης στο X ότι η πλατφόρμα επλήγη από τη διακοπή της AWS.

Οι βρετανικές τράπεζες Lloyd Bank, Bank of Scotland και οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Vodafone και ΒΤ, αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με τον ιστότοπο του DownDetector στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ιστότοπος της αρχής φόρων, πληρωμών και δασμών HMRC έχει πληγεί επίσης από τη διακοπή.

Μερικές ακόμη από τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που έχουν πρόβλημα, είναι:

Roblox

My Fitness Pal

Life360

Canva

Wordle

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

PlayStation Network

Peloton

Rocket League

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης X, είπε πως η πλατφόρμα του εξακολουθεί να λειτουργεί. «Το X λειτουργεί», είπε, χωρίς περαιτέρω σχόλια.