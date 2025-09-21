Τι είναι το «doxing» που προτείνει ο Τζέι Ντι Βανς για να εντοπίσει τους επικριτές του Τσάρλι Κερκ;

Μια μαζική προσπάθεια «doxing» για τον εντοπισμό, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση ανθρώπων που χάρηκαν με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ πρότεινε τη Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς.

Το doxing (ή doxxing) είναι η δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών κάποιου (όπως διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, στοιχεία οικογένειας ή δουλειάς) χωρίς τη συγκατάθεσή του, με σκοπό να εκτεθεί, να στοχοποιηθεί ή να παρενοχληθεί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το podcast του Κερκ τη Δευτέρα και είπε ότι όσοι «βλέπουν κάποιον να γιορτάζει τη δολοφονία του Τσάρλι» θα πρέπει «να τον καταγγέλλουν». Πρόσθεσε: «Να πάρεις και το αφεντικό τους τηλέφωνο. Δεν πιστεύουμε στη πολιτική βία, αλλά πιστεύουμε στην ευπρέπεια, και δεν υπάρχει ευπρέπεια στον εορτασμό μιας πολιτικής δολοφονίας».

Τις τελευταίες ημέρες, πολλοί εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς, από πανεπιστήμια έως και πιλότοι, απολύθηκαν για τα σχόλιά τους σχετικά με τον θάνατο του Κερκ.

Ένας ανώνυμος ιστότοπος που ξεκίνησε να συλλέγει αναφορές για «πολιτικό εξτρεμισμό» κατά του Κερκ δήλωσε ότι έχει λάβει περισσότερες από 63.000 υποβολές. Ο ιστότοπος ονομαζόταν αρχικά «Expose Charlie’s Murderers» αλλά τη Δευτέρα μετονομάστηκε σε «Charlie Kirk Data Foundation». Η ομάδα είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είχε στοχοποιηθεί από χάκερς και «επιθέσεις αριστερών». Ο ιστότοπος ήταν εκτός λειτουργίας την Τρίτη.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ προσπάθησαν να συνδέσουν τη δολοφονία του Κερκ – χωρίς αποδείξεις – με αυτό που αποκαλούν συντονισμένο αριστερό «τρομοκρατικό» κίνημα που υποστηρίζει την πολιτική βία και χρηματοδοτείται από προοδευτικά και φιλελεύθερα ιδρύματα. Αυτό έχει οδηγήσει σε φόβους για μια δρακόντεια καταστολή της ελευθερίας του λόγου.

Στο podcast, ο Βανς είπε ότι η κυβέρνηση θα «εργαστεί για να διαλύσει τα ιδρύματα που προάγουν τη βία και την τρομοκρατία στη χώρα μας». Ο αντιπρόεδρος είχε καλεσμένο στο podcast του Κερκ τον Stephen Miller, αναπληρωτή προσωπάρχη του Τραμπ, ο οποίος επίσης δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει αυτό που αποκάλεσε «τεράστιο εγχώριο τρομοκρατικό δίκτυο» που κατηγόρησε για τον θάνατο του Κερκ.

«Με τον Θεό μάρτυρα, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πόρο που έχουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην Εσωτερική Ασφάλεια και σε όλη την κυβέρνηση για να εντοπίσουμε, να διαταράξουμε, να διαλύσουμε και να καταστρέψουμε αυτά τα δίκτυα και να κάνουμε την Αμερική ξανά ασφαλή για τον αμερικανικό λαό», είπε. «Θα γίνει, και θα το κάνουμε στο όνομα του Τσάρλι».

Οι πολιτικές πεποιθήσεις του δράστη που σκότωσε τον Κερκ δεν είναι ακόμη σαφείς, και οι ΗΠΑ έχουν δει ένα κύμα βίας τα τελευταία χρόνια που έχει στοχοποιήσει τόσο Δημοκρατικούς όσο και Ρεπουμπλικάνους.

Ωστόσο, το ανθρωποκυνηγητό έχει συμπαρασύρει και όσους έχουν εκφράσει κριτική στον εκλιπόντα σχολιαστή. Μερικοί απλώς παράθεσαν τα ίδια τα λόγια του Κερκ ή κατηγορήθηκαν ότι δεν θρήνησαν επαρκώς τον θάνατό του.

Πολιτείες υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, όπως η Φλόριντα, η Οκλαχόμα και το Τέξας, ξεκίνησαν έρευνες σε δασκάλους που κατηγορήθηκαν για ακατάλληλες δηλώσεις μετά τη δολοφονία.

Ο αμερικανικός στρατός κάλεσε το κοινό να αναφέρει όσους «γιορτάζουν ή κοροϊδεύουν» τη δολοφονία και δήλωσε ότι κάποιοι στρατιώτες έχουν ήδη απομακρυνθεί για τα σχόλιά τους. Μια σχολική περιφέρεια στο Ουισκόνσιν ανέφερε ότι έλαβε περισσότερα από 800 μηνύματα αφού ένας συντηρητικός influencer κατονόμασε λανθασμένα έναν υποδιευθυντή δημοτικού σχολείου ως άτομο που χάρηκε με τον θάνατο του Κερκ.

Οι εκκλήσεις για καταστολή από τον Βανς και άλλους συμμάχους του Τραμπ έχουν ξυπνήσει μνήμες από μερικά από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας.

«Η εμπλοκή της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα το φέρνει πιο κοντά στο να μοιάζει με μακαρθισμό», δήλωσε ο Adam Goldstein του Ιδρύματος για Ατομικά Δικαιώματα και Έκφραση, αναφερόμενος στην εκστρατεία της δεκαετίας του 1950 για τον εντοπισμό κομμουνιστών που οδήγησε σε ψευδείς κατηγορίες και κατεστραμμένες καριέρες. «Δεν ήταν μια λαμπρή στιγμή για την ελευθερία της έκφρασης».

Δημοκρατικοί έχουν επίσης υπάρξει θύματα πολιτικής βίας πρόσφατα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας μιας πολιτειακής βουλευτού της Μινεσότα και του συζύγου της τον Ιούνιο, καθώς και του ξυλοδαρμού του συζύγου της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι το 2022 στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο.

Με πληροφορίες από Guardian