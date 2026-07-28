Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να πλήξει περισσότερο το Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς;

Η οικονομική «επίθεση» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν έχει συγκεντρώσει πολύ μικρότερη προσοχή από ό,τι η στρατιωτική εκστρατεία βομβαρδισμών, παρότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ενδέχεται τελικά να προκαλέσει μεγαλύτερο πλήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και δημοσιεύματα από ανοιχτές πηγές δείχνουν ότι η οικονομική κρίση στο Ιράν βαθαίνει, με ελλείψεις βενζίνης να καταγράφονται σε μία από τις πλουσιότερες σε πετρέλαιο χώρες του κόσμου.

«Οι Ιρανοί θέλουν να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και θέλουν χρήματα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. «Αλλά μάλλον με αντίστροφη σειρά. Πραγματικά θέλουν πρώτα τα χρήματα».

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέστειλε το Σαββατοκύριακο τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες βομβαρδισμών, δήλωσε τη Δευτέρα (27/7) ότι η Τεχεράνη ζήτησε συνάντηση για να συζητηθεί μια συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό.

Οι δύο πλευρές συνομιλούν μέσω διαμεσολαβητών, με επικεφαλής το Ομάν, το Κατάρ και το Πακιστάν, οι οποίοι επιδιώκουν να μετατρέψουν την παύση των εχθροπραξιών σε μια νέα, διαρκή εκεχειρία.

Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών αποτελεί πρόταση που θα έδινε στο Ιράν και το Ομάν έναν βαθμό αρμοδιότητας - και πιθανών εσόδων - στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία θα αντλούσε στοιχεία από το πλαίσιο συνεργασίας που εφαρμόζουν η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη και η Ινδονησία στα Στενά της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης.

«Ορισμένοι στο Ιράν το θέλουν αυτό. Άλλοι όχι. Αυτό είναι μέρος του προβλήματος», ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Το Ιράν ζητά εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ζητά επίσης χρήματα - τόσο την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων όσο και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Τραμπ εμφανίζεται απρόθυμος να ανταμείψει το Ιράν για τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και απαιτεί από την Τεχεράνη να παραδώσει το εναπομείναν πυρηνικό της υλικό.

«Φοβούνται περισσότερο το υπουργείο Οικονομικών παρά το υπουργείο Άμυνας»

Δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Axios, παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να εξαναγκάσουν την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με μια εκτεταμένη εκστρατεία βομβαρδισμών, την οποία ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να εγκρίνει.

Αυτό το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να αυξήσει το πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι ενδέχεται να χρειαστεί να υπερασπιστούν έναν αντιδημοφιλή πόλεμο και τις αυξημένες τιμές των καυσίμων κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Έχω πολλή υπομονή», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών καταγράφουν ότι οι Ιρανοί παραπονιούνται πως δεν μπορούν να πληρώσουν τους μαχητές τους», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Γιατί; Εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων. Εξαιτίας του υπουργείου Οικονομικών. Εξαιτίας όσων κάνει ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ».

«Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μαζικών αναλήψεων από τις τράπεζες. Υπάρχουν ελλείψεις βενζίνης σε αυτή την τεράστια πετρελαιοπαραγωγό χώρα», πρόσθεσε. «Φοβούνται περισσότερο το υπουργείο Οικονομικών παρά το υπουργείο Άμυνας».

Σε προηγούμενες συνομιλίες με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι Ιρανοί είχαν καταστήσει σαφές ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελούσε κορυφαία προτεραιότητά τους, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Ικετεύουν τον Στιβ και τον Τζάρεντ για χρήματα. Τα έχουν απόλυτη ανάγκη», υποστήριξε ένας από τους αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 1.000 πρόσωπα, πλοία και αεροσκάφη στο πλαίσιο της αναβιωμένης εκστρατείας «μέγιστης πίεσης», στοχεύοντας το πετρελαϊκό εμπόριο του Ιράν, το σκιώδες τραπεζικό του σύστημα, τα δίκτυα προμήθειας όπλων και τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ανέστειλε τους βομβαρδισμούς για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Η απόφασή του ακολούθησε επίσης προειδοποίηση του αρχηγού του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Νταν Κέιν, σχετικά με την πίεση που δέχονται τα αποθέματα οπλικών συστημάτων της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ιδίως τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας, σύμφωνα με πηγές του Axios.

Ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την προειδοποίηση του Κέιν ως συνήθη στρατιωτική διαδικασία.

«Τα συνολικά αποθέματα δεν έχουν εξαντληθεί ούτε έχουν μηδενιστεί», είπε. «Όταν χρειάζεται να εξετάσεις το ενδεχόμενο μεταφοράς οπλικών συστημάτων από αποθέματα σε άλλα μέρη του κόσμου, αυτό συνεπάγεται κινδύνους και οφείλεις να τους παρουσιάσεις στον ανώτατο διοικητή. Εκείνος αποφασίζει. Εκείνος λαμβάνει την τελική απόφαση».

Ο Τραμπ «προτιμά μια διπλωματική λύση»

Επικριτές της στρατηγικής του Τραμπ υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος δεν διαθέτει πολλές ελκυστικές επιλογές και αμφισβητούν κατά πόσο είτε τα στρατιωτικά πλήγματα είτε η οικονομική πίεση μπορούν να αναγκάσουν το Ιράν να αποδεχθεί τους όρους του.

Το Ιράν εκτιμάται ότι απέφερε έσοδα 23 δισ. δολαρίων από τις εξαγωγές πετρελαίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του, σύμφωνα με τον αναλυτή της Obsidian Risk Advisors, Μπρετ Έρικσον.

«Ο οικονομικός πόλεμος αποτελεί μια θεμελιωδώς αποτυχημένη προσέγγιση στον πόλεμο με το Ιράν», έγραψε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα X.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ «προτιμά μια διπλωματική λύση, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι εάν το Ιράν συνεχίσει τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά του Ορμούζ ή εναντίον συμμάχων».

«Σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες κυρώσεις που έχουν παραλύσει την ιρανική οικονομία και τις 13 συνεχόμενες ημέρες πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων ως απάντηση στην επανειλημμένη επιθετικότητά του, θα ήταν σοφό για το Ιράν να εργαστεί προς μια διαπραγματευμένη συμφωνία», δήλωσε. «Διαφορετικά, γνωρίζει τι θα ακολουθήσει».

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Ο πρόεδρος διαθέτει δύο εξίσου ευνοϊκές επιλογές. Οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να διεξαγάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Και έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις που μπορούν να παραλύσουν το Ιράν».

Με πληροφορίες από Axios

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