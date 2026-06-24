Τι έχει πει ο Άντι Μπέρναμ, ο πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, για τον Τραμπ;

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ, ο οποίος φαίνεται όλο και πιο πιθανό να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχει επικρίνει στο παρελθόν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι προκαλεί «αστάθεια» στον κόσμο.

Ο νυν πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα παραιτηθεί μετά τις καταστροφικές τοπικές εκλογές του Μαΐου και τις πολυάριθμες παραιτήσεις από την κυβέρνησή του.

Καθώς το Εργατικό Κόμμα του εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλη πλειοψηφία εδρών στο βρετανικό κοινοβούλιο — την οποία κέρδισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές του 2024 — έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον αντικαταστάτη του Στάρμερ, και ο Μπέρναμ είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει το αξίωμα.

Αν αυτό συμβεί όπως αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, ο Μπέρναμ θα πρέπει, αργά ή γρήγορα, να επικοινωνήσει με τον Τραμπ.

Τι έχει δηλώσει κατά το παρελθόν ο Μπέρναμ για τον Τραμπ

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Μπέρναμ δεν έχει εκφραστεί με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για τον Τραμπ κατά το παρελθόν.

«Ο δρόμος που ακολουθούμε, αν δεν προσέξουμε, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», προειδοποίησε ο Μπέρναμ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας τον Ιούνιο. Αν και δεν το απέδωσε άμεσα στον πρόεδρο Τραμπ, είπε ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν «μια πολωμένη, δηλητηριώδη πολιτική, όπου οι άνθρωποι στις κοινότητες δεν συνεργάζονται πλέον».

Πέρσι, σε συνέντευξή του στο The London Economic, η οποία περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με την επανεκλογή του Τραμπ και την άνοδο των δεξιών και ακροδεξιών, λαϊκιστικών κομμάτων στην Ευρώπη, δήλωσε: «Πιστεύω ότι πρέπει πλέον να διεξάγουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το τι σημαίνει αυτό και για την αστάθεια που η [πρώην πρωθυπουργός] Λιζ Τρας έφερε στη Βρετανία, και που, κατά τη γνώμη μου, ο Τραμπ φέρνει στις ΗΠΑ και στον κόσμο».

The first day back… pic.twitter.com/CqjdxlgXYX — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 23, 2026

Σε ένα βιβλίο του 2024, του οποίου ήταν συν-συγγραφέας, ο Μπέρναμ έγραψε: «Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Νάιτζελ Φάρατζ έχουν καταφέρει να συνδεθούν αποτελεσματικά με ανθρώπους που αισθάνονται ότι οι πολιτικοί έχουν παραμελήσει τον τόπο όπου ζουν».

Είπε ότι μια «νέα ριζοσπαστική Δεξιά» στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ εκμεταλλεύεται την ανισότητα και ένα «αποκομμένο από την πραγματικότητα αριστερό-προοδευτικό κατεστημένο» που απέτυχε να λύσει τα προβλήματα των ψηφοφόρων της μεσαίας τάξης.

Και στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Μπέρναμ δημοσίευσε στο X: «Κάθε Βρετανός πολιτικός που έδωσε σημασία στον Τραμπ θα έπρεπε να ντρέπεται αυτή τη στιγμή».

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη για τα προηγούμενα σχόλια του Μπέρναμ σχετικά με τον Τραμπ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε στο CBS News: «Οι αριστερές πολιτικές της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και της καταστροφικής παγκοσμιοποίησης έχουν καταστήσει τις κάποτε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις αγνώριστες – επιτρέποντας στους εγκληματίες να δρουν ανεξέλεγκτα και στον αντισημιτισμό να ευδοκιμεί. Ο πρόεδρος Τραμπ έσωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τέτοια καταστροφή όταν εκλέχθηκε, και έχει δικαίως προειδοποιήσει άλλους ηγέτες του κόσμου ότι ο δυτικός πολιτισμός θα συνεχίσει να διαβρώνεται αν δεν αντιστρέψουν γρήγορα την πορεία τους».

Με πληροφορίες από CBS News