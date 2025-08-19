Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Ξεπέρασε τις προσδοκίες» - «Ο Πούτιν δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με αιχμή τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τοποθετήθηκαν μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο για την ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ και το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων προς τη Ρωσία.

Ενδεικτικά, ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε πως η συνάντηση «ξεπέρασε τις προσδοκίες μας» με τον Φινλανδό Στουμπ να είναι πιο επιφυλακτικός, τονίζοντας πως «ο Πούτιν δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης».

Μερτς: Η συνάντηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας

Για συνάντηση η οποία «όχι απλώς ανταποκρίθηκε, αλλά ξεπέρασε τις προσδοκίες» του, αλλά και για «κρίσιμες μέρες» για την Ουκρανία και για την Ευρώπη έκανε λόγο ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας στην ανάγκη κήρυξης κατάπαυσης του πυρός, «το αργότερο» ως την πιθανή συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον πρόεδρο Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ουάσιγκτον, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι πιο περίπλοκα. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από περαιτέρω συνομιλίες», ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς μέσω Χ.

Μιλώντας σε απεσταλμένους και ανταποκριτές Γερμανικών ΜΜΕ στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Φρίντριχ Μερτς είπε ότι τυχόν νέα σύνοδος κορυφής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο με συμμετοχή της Ουκρανίας. «Μένει να δούμε αν ο Πούτιν έχει το θάρρος να το κάνει», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως προγραμματίζεται συνάντηση των δύο ηγετών εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί ο τόπος διεξαγωγής.

Για το ζήτημα των πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας, ο κ. Μερτς ξεκαθάρισε ότι δεν συζητήθηκε στη συνάντηση, αλλά επανέλαβε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη. «Η ρωσική απαίτηση να παραχωρήσει το Κίεβο τα ελεύθερα τμήματα του Ντονμπάς ισοδυναμεί - για να αντιληφθούμε τα μεγέθη - με πρόταση να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ τη Φλόριντα. Ένα κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να το αποφασίσει αυτό τόσο εύκολα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει η ίδια η Ουκρανία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», τόνισε.

Ο καγκελάριος χαιρέτισε πάντως τις εγγυήσεις ασφαλείας που εμφανίστηκε πρόθυμος να προσφέρει στην Ουκρανία ο πρόεδρος Τραμπ. «Χαιρετίσαμε με μεγάλη έμφαση την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι θα παρείχε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Για αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας απαιτήθηκε πολύ μακρά και εντατική συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας και να το συντονίσουν αυτό με τους Ευρωπαίους. Επομένως, σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, θα υπάρξουν αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», δήλωσε ο κ. Μερτς.

Ικανοποιημένος δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος και για την «ανοιχτή», όπως είπε, στάση του Ντόναλντ Τραμπ στα ανθρωπιστικά θέματα, όπως τα 19.000 παιδιά που η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έχουν απαχθεί.

Σε ερώτηση αν η Γερμανία θα ανέπτυσσε στρατεύματα συμβάλλοντας σε μελλοντική δύναμη εγγύησης της ασφάλειας στην Ουκρανία, ο Φρίντριχ Μερτς απάντησε ότι «είναι σαφές πως θα πρέπει να συμμετάσχει όλη η Ευρώπη, καθώς δεν πρόκειται μόνο για τα ουκρανικά εδάφη, αλλά για την πολιτική τάξη της Ευρώπης, για την οποία η Γερμανία έχει μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ευθύνη» και διευκρίνισε ότι για την Bundeswehr θα πρέπει να προηγηθεί σχετική συζήτηση.

Μακρόν: Εγγυήσεις ασφαλείας με διατήρηση ρωμαλέου ουκρανικού στρατού

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επισήμανε χθες Δευτέρα πως στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα πρέπει να συνοδεύσουν την όποια συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, θα συμπεριληφθεί και η ύπαρξη «ρωμαλέου» ουκρανικού στρατού, ικανού να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Εξήγησε ότι έθιξε στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο πως σε «αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας» περιλαμβάνεται η διατήρηση «ρωμαλέου ουκρανικού στρατού, που θα μπορεί να προβάλει αντίσταση σε οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης και να την αποτρέψει· κατά συνέπεια δεν θα υφίσταται περιορισμούς ως προς τους αριθμούς, τις δυνατότητες, τους εξοπλισμούς», μετά τη συνάντηση με τους προέδρους των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και Ευρωπαίους ηγέτες.

Σημείωσε ακόμη ότι το ζήτημα των ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων της Ουκρανίας δεν συζητήθηκε. «Δεν μιλήσαμε για αυτό το ζήτημα καθόλου», διαβεβαίωσε. «Για δύο λόγους. Καταρχάς, η προτεραιότητα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας· κι έπειτα, είπαμε ‘αυτό ας συζητηθεί σε διμερές και τριμερές επίπεδο’».

Ακόμη, ο κ. Μακρόν κάλεσε να «αυξηθούν οι κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, σε περίπτωση που οι προσεχείς διαπραγματεύσεις αποτύχουν. Αν «η διαδικασία» σκοντάψει στην «άρνηση» της Μόσχας, «είμαστε όλοι σύμφωνοι πως πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις και, σε κάθε περίπτωση, να τηρήσουμε στάση που θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη ρωσική πλευρά», είπε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο αρχηγός του Γαλλικού κράτους.

Στουμπ: «Ο Πούτιν δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης»

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ εκτίμησε χθες Δευτέρα ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης», μετά τις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με οικοδεσπότη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προσκεκλημένους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

«Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» διερωτήθηκε ο κ. Στουμπ απευθυνόμενος σε απεσταλμένους του Φινλανδικού Τύπου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ