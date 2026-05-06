Τι αποκαλύπτουν τα αποχαρακτηρισμένα δικαστικά έγγραφα για την υπόθεση Λάιβλι-Μπαλντόνι

Τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα σχετικά με τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των συμπρωταγωνιστών της ταινίας «It Ends With Us», Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι, προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για μια δικαστική αντιπαράθεση που διήρκεσε μήνες και κατέληξε σε διακανονισμό.

Τα έγγραφα, τα οποία κατατέθηκαν στα δημόσια αρχεία λίγο μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Λάιβλι και του Μπαλντόνι, παρέχουν μια εικόνα για τις εσωτερικές διεργασίες της υπόθεσης, τον κατάλογο των πιθανών μαρτύρων και μια σειρά από πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.

Οι εκπρόσωποι του Μπαλντόνι δήλωσαν την Τρίτη ότι δεν έχουν να κάνουν κανένα επιπλέον σχόλιο σχετικά με τα αποκαλυφθέντα αρχεία. Οι εκπρόσωποι της Λάιβλι δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο διακανονισμός αποτρέπει μια δίκη που θα περιστρεφόταν γύρω από τον ισχυρισμό της Λάιβλι ότι ο Μπαλντόνι και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, οργάνωσαν μια εκστρατεία δυσφήμισης ως αντίποινα, αφού εκείνη μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλική παρενόχληση που ισχυρίστηκε ότι υπέστη στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us», την οποία σκηνοθέτησε επίσης ο Μπαλντόνι.

Δήλωσε ότι η εκστρατεία δυσφήμισης έβλαψε τις επαγγελματικές της προοπτικές. Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Λάιβλι.

Οι καταθέσεις στην δίκη για την υπόθεση Λάιβλι και Μπαλντόνι

Τα πακέτα αρχείων PDF που αποσφραγίστηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνουν τα πρακτικά καταθέσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη δίκη. Ο κατάλογος των πιθανών εμπειρογνωμόνων μάρτυρων περιελάμβανε άτομα που, κατά την άποψη των δικηγόρων της Λάιβλι, θα μπορούσαν να καταδείξουν τον αντίκτυπο της φερόμενης εκστρατείας δυσφήμισης του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων η καθηγήτρια μάρκετινγκ του USC Ντίνα Μέιζλιν και ο δικηγόρος του Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Μαρκς.

Οι δικηγόροι της Λάιβλι έλαβαν επίσης καταθέσεις από βετεράνους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η Βίβιαν Μπέικερ, μια μακιγιέζ που συνεργάζεται εδώ και καιρό με την Λάιβλι και τον σύζυγό της, τον ηθοποιό του «Deadpool» Ράιαν Ρέινολντς, και η οποία αναγράφεται στους τίτλους της ταινίας «It Ends With Us».

Τι δήλωσε η συγγραφέας του «It Ends With Us»

Στο αρχείο των εγγράφων περιλαμβάνεται μια 19σέλιδη μεταγραφή της κατάθεσης της Κολίν Χούβερ, της συγγραφέως του μπεστ σέλερ «It Ends With Us». Η ιστορία ακολουθεί τη Λίλι Μπλουμ (την οποία υποδύεται η Λάιβλι στην κινηματογραφική μεταφορά), ιδιοκτήτρια ανθοπωλείου, και τη ρομαντική της σχέση με τον βίαιο νευροχειρουργό Ράιλ Κίνκεϊντ (Μπαλντόνι).

Η Χούβερ δήλωσε στους δικηγόρους της Λάιβλι πως δεν πίστευε ότι είχε σημαντική δημιουργική «συνεισφορά» κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ταινίας, παρόλο που αναφερόταν στους τίτλους ως εκτελεστική παραγωγός. «Δεν ένιωθα ότι μπορούσα να συνεισφέρω, επειδή απλά δεν ήξερα τι συνέβαινε», δήλωσε εν μέρει η Χούβερ, σύμφωνα με το αντίγραφο της κατάθεσης.

Οι διαφημιστικές συμφωνίες με εταιρείες

Τα αρχεία περιέχουν δεκάδες σελίδες που αναλύουν λεπτομερώς τα έσοδα της Λάιβλι από συνεργασίες με διάφορες εταιρείες πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων περίπου 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων για εμφανίσεις σε διαφημίσεις της L'Oreal.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η Λάιβλι είχε συμβατικά συμφωνήσει να λάβει περίπου 360.000 δολάρια για να φορέσει μακιγιάζ Charlotte Tilbury στο Met Gala του 2022, περίπου 200.000 δολάρια από το Tiffany και περίπου 250.000 δολάρια για τη συμμετοχή της σε μια εκδήλωση το 2024 που υποστηρίζεται από το Facebook της Meta.

Τα έγγραφα των συμφωνιών έχουν υποστεί εκτεταμένες διαγραφές, καθιστώντας δύσκολο να διακριθεί με ακρίβεια ποιες διαφημιστικές υπηρεσίες είχε αναλάβει να εκτελέσει η Λάιβλι, αλλά τα περισσότερα περιλαμβάνουν την αμοιβή της.

Πώς επηρεάστηκε η καριέρα της

Σε προδικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι δικηγόροι της Λάιβλι ισχυρίστηκαν ότι οι επαγγελματικές προοπτικές της υπέστησαν βλάβη από την υποτιθέμενη εκστρατεία δυσφήμισης του Μπαλντόνι, με τις επιπτώσεις να εκτείνονται από την καριέρα της ως ηθοποιού στο Χόλιγουντ έως τις εμπορικές επιδόσεις της σειράς προϊόντων περιποίησης δέρματός της, Blake Brown.

Τουλάχιστον ένα από τα έγγραφα αναφέρει ένα κατά προσέγγιση ποσό σε δολάρια για ένα μέρος των εισοδημάτων της Λάιβλι. Η αλυσίδα καταστημάτων Target προέβλεπε ότι οι πωλήσεις της σειράς Blake Brown θα έφταναν περίπου τα 821.000 δολάρια την εβδομάδα το 2024, αλλά τα προϊόντα περιποίησης δέρματος της σειράς υστέρησαν σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις, σύμφωνα με μια έκθεση.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι η μάρκα καλλυντικών «εξαφανίστηκε» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 14 Αυγούστου και 9 Σεπτεμβρίου, μόλις 10 ημέρες μετά την κυκλοφορία της, λόγω της αρνητικής στάσης που επικρατούσε στο διαδίκτυο απέναντι στη Λάιβλι. Τα αρνητικά σχόλια για εκείνη υπερδιπλασιάστηκαν περίπου την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ένα εργαλείο παρακολούθησης της κοινής γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικαλείται η έκθεση.

Η κατάληξη σε διακανονισμό

Σε κοινή δήλωση που ανακοίνωσε τη συμφωνία τη Δευτέρα, και οι δύο πλευρές της υπόθεσης περιέγραψαν την κινηματογραφική προσαρμογή του «It Ends With Us» ως «πηγή υπερηφάνειας για όλους μας που εργαστήκαμε για να την φέρουμε στη ζωή».

«Η ευαισθητοποίηση και η άσκηση ουσιαστικής επίδρασης στη ζωή των επιζώντων της ενδοοικογενειακής βίας — και όλων των επιζώντων — είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε», δήλωσαν οι δικηγόροι του Μπαλντόνι και της Λάιβλι σε δήλωση εκ μέρους τους.

Η δήλωση συνέχισε «αναγνωρίζοντας ότι η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κα Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν».

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε χώρους εργασίας χωρίς ατασθαλίες και μη παραγωγικά περιβάλλοντα. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό θα κλείσει το θέμα και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά, σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού», πρόσθεσε η δήλωση.

Με πληροφορίες από NBC News