Τι ανάρτησε μόλις ο Λευκός Οίκος την ώρα που η εκεχειρία με το Ιράν κρέμεται από μια κλωστή

Την ώρα που η εκεχειρία ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν κρέμεται από μία κλωστή, ο Λευκός Οίκος προχωρά για ακόμη μία φορά σε άστοχες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, λίγο αφότου το Ιράν απείλησε να «σπάσει» τη συμφωνία εκεχειρίας εάν δεν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει μετέωρη, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να στέκει χαμογελαστός και να επιδίδεται σε ειρωνική χειρονομία σιωπής.

Η φωτογραφία φέρει το μήνυμα «NO PANICANS» και η λεζάντα γράφει: «When you hear a panican...».

Ο όρος «panican» επινοήθηκε το 2025 από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε όσους πανικοβλήθηκαν από την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε και διαδόθηκε μετέπειτα, από τους υποστηρικτές του.



Το περιοδικό Time, είχε αναφερθεί στον όρο «panican», εξηγώντας: «Ο όρος χρησιμοποιείται πλέον συχνά από τους υποστηρικτές του MAGA, από τότε που ο Τραμπ επινόησε δημοσίως τη φράση τον Απρίλιο (2025), αμέσως μετά την ανακοίνωση των "αμοιβαίων" δασμών του, κατά τη λεγόμενη "Ημέρα της Απελευθέρωσης" (“Liberation Day”). Οι εκτεταμένοι παγκόσμιοι δασμοί προκάλεσαν μαζικό πανικό και φόβους για ύφεση. Όμως ο Τραμπ, όπως είχε κάνει πολλές φορές έκτοτε, απέρριψε τις επικρίσεις, προτρέποντας τους Αμερικανούς να μην είναι "panican"».

