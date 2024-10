Τι αλλάζει στο Instagram για τα screenshots και την εγγραφή οθόνης

Μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίησή του για σωρεία παραβατικών συμπεριφορών που εκτυλίσσονται στην πλατφόρμα του, το Instagram και ιδίως η μητρική εταιρεία του, Meta, ανέλαβε μέτρα πρόληψης.

Τα νέα εργαλεία του Instagram αποσκοπούν στην προστασία των εφήβων, κυρίως από τις απόπειρες sextortion (εκβιασμός που περιλαμβάνει υλικό σεξουαλικής φύσης) που έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές. Συνήθως, τα θύματα του sextortion εξαπατώνται για να στείλουν γυμνές φωτογραφίες τους σε εγκληματίες, οι οποίοι προσποιούνται τις περισσότερες φορές ότι είναι νεαρές γυναίκες και έπειτα προχωρούν στον εκβιασμό.



Σύμφωνα με όσα προανήγγειλε η Meta, τα νέα εργαλεία περιλαμβάνουν την αποτροπή λήψης στιγμιοτυπων καθώς και της καταγραφής οθόνης από εικόνες και βίντεο που είναι προορισμένα να προβληθούν μόνο μια φορά.

Φωτ.: Unsplash

Στο ίδιο πλαίσιο, το Instagram κυκλοφορεί επίσης μία νέα λειτουργία που θα θολώνει κάθε γυμνή εικόνα που στέλνεται μέσω άμεσου μηνύματος (DM). Μόλις λάβει τη θολή εικόνα ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θέλει να τη δει ή όχι, ενώ θα λάβει και ένα μήνυμα που του υπενθυμίζει ότι έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει τον αποστολέα και να αναφέρει τη συνομιλία στο Instagram. Η νέα αυτή λειτουργία αναμένεται να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσα στις επόμενες μέρες. Για τους έφηβους χρήστες της εφαρμογής, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, ενώ στους ενήλικες θα δοθεί η επιλογή να το κάνουν.

Αυτή είναι μια προέκταση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Meta, να σταματήσει η εξαπάτηση εις βάρος εφήβων να στέλνουν προσωπικές εικόνες σε απατεώνες. Το National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) δήλωσε ότι οι κινήσεις ήταν ένα «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Ωστόσο, ένας πρώην υπάλληλος της Meta δήλωσε στο BBC News, ότι υπήρχαν πιο άμεσοι τρόποι, με τους οποίους το Instagram θα μπορούσε να προστατεύσει τους εφήβους από επικίνδυνες επαφές. «Το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να διευκολύνουν έναν έφηβο να αναφέρει τον λογαριασμό που ζητά να τον ακολουθήσει και του ζητάει φωτογραφίες από την ιδιωτική του ζωή. Με τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το προϊόν, μέχρι να αναφερθεί ένα περιστατικό sextortion η ζημιά έχει ήδη γίνει».» τόνισε. Η Meta από τη μεριά της, δήλωσε ότι τα εργαλεία της, αναπτύχθηκαν με βάση τα σχόλια των χρηστών και παρέχουν στους εφήβους σαφείς και απλούς τρόπους για να αναφέρουν ανάρμοστη συμπεριφορά ή παρενόχληση.

Με πληροφορίες από BBC