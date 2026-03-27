Θύματα του Έπσταϊν μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ και την Google για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων

Μια ομάδα θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν έχει ασκήσει αγωγή κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Google για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων σε τεράστιο όγκο αρχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι επιζώντες κατέθεσαν ομαδική αγωγή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι η αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστούσε παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ζητούν τουλάχιστον 1.000 δολάρια ανά μέλος της ομάδας από την κυβέρνηση και ένα μη συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης από την Google.

Η αγωγή των θυμάτων του Έπσταϊν

Στην αγωγή τους, οι επιζώντες ανέφεραν ότι, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε τα στοιχεία τους μετά τη δημοσίευσή τους στα τέλη του 2025 και νωρίτερα φέτος, διαδικτυακοί φορείς όπως η Google συνέχισαν να τα αναδημοσιεύουν και αρνήθηκαν τα αιτήματα για την αφαίρεσή τους.

«Οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τώρα ένα νέο τραύμα», ανέφεραν στην αγωγή τους. «Άγνωστοι τους τηλεφωνούν, τους στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απειλούν τη σωματική τους ασφάλεια και τους κατηγορούν ότι συνωμοτούσαν με τον Έπσταϊν, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύματα του Έπσταϊν».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνά του για τον Έπσταϊν, αφότου το Κογκρέσο ψήφισε και ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τον «Νόμο για τη Διαφάνεια των Αρχείων Έπσταϊν», ο οποίος υποχρέωνε το υπουργείο να δημοσιοποιήσει όλο το μη απόρρητο υλικό του.

Τα έγγραφα δημοσιοποιήθηκαν σε διάφορες φάσεις στα τέλη Δεκεμβρίου και μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, και περιλάμβαναν βίντεο, δικαστικά αρχεία, έγγραφα του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, ηλεκτρονικά μηνύματα, γραπτά μηνύματα και αποκόμματα ειδήσεων. Μέρος του υλικού περιλάμβανε αναφορές σε εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, παλαιότερα γνωστός ως πρίγκιπας Άντριου, και οι δισεκατομμυριούχοι Έλον Μασκ και Μπιλ Γκέιτς.

Ωστόσο, τα αρχεία περιείχαν αρχικά και προσωπικά στοιχεία σχεδόν 100 επιζώντων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των αριθμών τηλεφώνου και των φωτογραφιών τους. Αφού έμαθε για τις αποκαλύψεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε τα έγγραφα που περιείχαν αυτές τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός με φωτογραφίες 21 επιζώντων χωρίς διαγραφές και τις περισσότερες ημερομηνίες γέννησής τους.

Η κυβέρνηση δεν έχει απαιτήσει την αφαίρεση των εγγράφων από το διαδίκτυο

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέτασε συνολικά 6 εκατομμύρια σελίδες και δημοσίευσε περίπου τις μισές από αυτές. Ένα μέρος των εγγράφων δεν δημοσιοποιήθηκε για διάφορους λόγους, όπως εξήγησε, μεταξύ άλλων επειδή περιέχουν προσωπικά στοιχεία των επιζώντων.

Οι επιζώντες ανέφεραν στην αγωγή τους ότι, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης αφαίρεσε τα αρχεία από τον ιστότοπό του, το υπουργείο γνώριζε ότι τα μη επεξεργασμένα έγγραφα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα στο κοινό σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατηρεί η Google. Η κυβέρνηση «δεν έχει κάνει τίποτα για να απαιτήσει την αφαίρεσή τους», ανέφεραν.

«Οι δημόσιες δηλώσεις του Μπλανς, σε συνδυασμό με την επακόλουθη μαζική δημοσιοποίηση εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν σκόπιμα προτεραιότητα στον όγκο και την ταχύτητα της δημόσιας αποκάλυψης έναντι της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των επιζώντων του Έπσταϊν, υιοθετώντας μια προσέγγιση του τύπου «δημοσιοποίηση τώρα, ανάκληση αργότερα», η οποία έκανε τις παράνομες αποκαλύψεις πληροφοριών που ταυτοποιούν τα θύματα όχι απλώς προβλέψιμες, αλλά αναπόφευκτες», δήλωσαν οι επιζώντες.

Ο Έπσταϊν ερευνήθηκε από τις κρατικές αρχές της Φλόριντα το 2005. Συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για δύο κατηγορίες πορνείας και να εκτίσει ποινή φυλάκισης 18 μηνών ως μέρος μιας συμφωνίας με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, η οποία του επέτρεψε να αποφύγει την ομοσπονδιακή δίωξη.

Στη συνέχεια, ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε για πράξεις σεξουαλικής διακίνησης το 2019. Πέθανε από αυτοκτονία σε σωφρονιστικό ίδρυμα του Μανχάταν ενώ περίμενε τη δίκη του.

Με πληροφορίες από CBS News