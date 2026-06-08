Θύμα του Έπσταϊν κατέθεσε ότι βρέθηκε στο ιδιωτικό διαμέρισμα του πρίγκιπα Άντριου στο Μπάκιγχαμ

Η Σάρα Κέλεν, η οποία έχει δηλώσει ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και διακίνησης από τον Τζέφρι Έπσταϊν, κατέθεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο ότι είχε βρεθεί σε ιδιωτικό διαμέρισμα του πρίγκιπα Άντριου στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ και στα 18α γενέθλια της πριγκίπισσας Βεατρίκης στο Ουίνδσορ.

Η Σάρα Κέλεν προχώρησε στις αποκαλύψεις ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, η οποία διερευνά την υπόθεση του Έπσταϊν και το δίκτυο επαφών του με πρόσωπα υψηλού προφίλ.

Πρόκειται, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, για την πρώτη φορά που γυναίκα η οποία δηλώνει θύμα του Έπσταϊν μιλά δημόσια για της παρουσία της σε βασιλικές κατοικίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα πρακτικά της κατάθεσής της, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, η Κέλεν ανέφερε ότι εργαζόταν για τον Έπσταϊν και ότι υπέστη σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση από τον ίδιο για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η απάντηση της Σάρα Κέλεν για τη συμπεριφορά του Άντριου

Η ίδια κατέθεσε ότι είχε βρεθεί σε δείπνο στο ιδιωτικό διαμέρισμα του Άντριου στο Μπάκιγχαμ και ότι είχε παραστεί επίσης στη γιορτή ενηλικίωσης της πριγκίπισσας Βεατρίκης το 2006.

Ωστόσο, όταν ερωτήθηκε από τους νομικούς συμβούλους της επιτροπής εάν είχε γίνει μάρτυρας «ανάρμοστης συμπεριφοράς» από τον πρίγκιπα Άντριου ή άλλα πρόσωπα που κατονομάστηκαν, απάντησε αρνητικά.

Ο Άντριου, ο οποίος έχασε τους βασιλικούς του τίτλους μετά τις αποκαλύψεις γύρω από τη σχέση του με τον Έπσταϊν, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Κατά την κατάθεσή της, η Κέλεν επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει λάβει αποζημίωση από το Ταμείο Αποζημίωσης Θυμάτων που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, διαδικασία που απαιτούσε την προσκόμιση στοιχείων και αποδεικτικών στοιχείων για την κακοποίηση που υπέστη.

Η ίδια δήλωσε ακόμη ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η Κέλεν άσκησε έντονη κριτική στη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής και της δράσης του Έπσταϊν.

Η Κέλεν υπήρξε επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε επαφές που φέρεται να είχε με πρόσωπα του περιβάλλοντος του πρίγκιπα Άντριου. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ενδέχεται να είχε οργανώσει συναντήσεις στο γραφείο του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τη Σάρα Φέργκιουσον, πρώην σύζυγο του Άντριου, την περίοδο κατά την οποία ο Έπσταϊν εξέτιε ποινή φυλάκισης το 2008 και είχε δικαίωμα εξόδου για εργασία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Κέλεν υπήρξε επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν και είχε περιγραφεί στο παρελθόν ως βοηθός του. Το όνομά της είχε επίσης περιληφθεί σε δικαστικά έγγραφα ως πιθανή συγκατηγορούμενη στο πλαίσιο παλαιότερης συμφωνίας που είχε συνάψει ο Έπσταϊν με τις αμερικανικές αρχές.

Η ίδια, ωστόσο, υποστήριξε ενώπιον της επιτροπής ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για κάτι τέτοιο και ότι καμία διωκτική αρχή δεν επικοινώνησε μαζί της για να καταθέσει τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

«Κανείς από τις αρχές δεν μου μίλησε ποτέ, δεν άκουσε ποτέ τη δική μου πλευρά και δεν μου έκανε ούτε μία ερώτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές της Κέλεν, παρέπεμψε σε προηγούμενη ανακοίνωση που είχε εκδοθεί εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι οι σκέψεις και η συμπαράσταση του βασιλικού ζεύγους βρίσκονται στα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση από την αστυνομία σχετικά με ξεχωριστούς ισχυρισμούς γυναίκας που κατηγορεί τον πρίγκιπα Άντριου για περιστατικό στο Royal Lodge του Ουίνδσορ το 2010, πριν, όπως υποστηρίζει, προσκληθεί στο Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τους δικηγόρους της γυναίκας προκειμένου να εξετάσουν αν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω έρευνα.

Το BBC ανέφερε επίσης ότι ζήτησε σχόλιο από τον πρίγκιπα Άντριου, εκπροσώπους της πριγκίπισσας Βεατρίκης και τη νομική ομάδα της Γκισλέιν Μάξγουελ, χωρίς να έχει υπάρξει άμεση απάντηση.

Με πληροφορίες από BBC