Θρίλερ με τον διάδοχο του Χαμενεΐ: «Στόχος του Ισραήλ» όποιος αναλάβει - «Ο γιος του, Μοτζτάμπα, νέος ηγέτης»

«Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, διορίστηκε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν», σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Iran International.

Η Συνέλευση των Ειδικών του Ιράν εξέλεξε τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως τον επόμενο ανώτατο ηγέτη υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσαν ενημερωμένες πηγές στο Iran International.

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, είναι ζωντανός μετά από απόπειρα δολοφονίας, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στο Iran International την Τρίτη. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Αχμαντινετζάντ δεν τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος.

Σημειώνεται πως το Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αντικρουόμενες αναφορές για την τύχη του Αχμαντινετζάντ, με ορισμένα μέσα να αναφέρουν ότι σκοτώθηκε, ενώ άλλα να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό.

Επίσης, οι New York Times, σε χθεσινό δημοσίευμά τους, αναφέρουν πως «οι ανώτεροι κληρικοί που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, συναντήθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν, και ο γιος του δολοφονημένου πρώην ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναδείχθηκε ως ο σαφής υποψήφιος», σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι «οι κληρικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανακοινώσουν ότι ο γιος, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα είναι ο διάδοχος του πατέρα του ήδη από το πρωί της Τετάρτης», αλλά ορισμένοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, φοβούμενοι ότι αυτό θα μπορούσε να τον εκθέσει ως στόχο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες εσωτερικές συζητήσεις.

Οι κληρικοί, γνωστοί ως Συνέλευση των Ειδικών, πραγματοποίησαν δύο συναντήσεις, μία το πρωί και μία το βράδυ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Το Ισραήλ έπληξε ένα κτίριο στο Κουμ, μια από τις κύριες έδρες εξουσίας του Σιιτικού Ισλάμ, όπου η συνέλευση ήταν προγραμματισμένη να συνεδριάσει και να εκλέξει τον νέο ανώτατο ηγέτη, αλλά το κτίριο ήταν άδειο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι Ιρανοί αποχαιρετούν τον Αλί Χαμενεΐ με τελετή στην Τεχεράνη

Στο μεταξύ, οι Ιρανοί θα αποχαιρετήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ με τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:30 ώρα Ελλάδας) στην Τεχεράνη, στο χώρο προσευχής Ιμάμης Χομεϊνί, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή θα διαρκέσει τρεις ημέρες και η πομπή της κηδείας θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η τελετή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Στόχος για εξόντωση» οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ισραήλ

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα είναι «στόχος» για να δολοφονηθεί, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οποιοσδήποτε ηγέτης διορισθεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς θα είναι αναμφίβολα στόχος για εξόντωση», δήλωσε ο Κατζ. «Ο πρωθυπουργός και εγώ διατάξαμε το στρατό να προετοιμασθεί για να δράσει με όλα τα μέσα για να επιτελέσει αυτή την αποστολή», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας.