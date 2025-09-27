Το Threads ξεπερνά το X του Έλον Μασκ: Ο Ζούκερμπεργκ κερδίζει έδαφος στη μάχη των social media

Το Threads της Meta, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που λανσαρίστηκε το 2023 ως «παρακλάδι» του Instagram, κατέγραψε για πρώτη φορά περισσότερους ημερήσιους χρήστες από το X του Έλον Μασκ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Similarweb, την εβδομάδα 15–21 Σεπτεμβρίου το Threads έφτασε τους 130,2 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες σε κινητές συσκευές παγκοσμίως, ξεπερνώντας ελαφρώς το X που είχε 130,1 εκατομμύρια. Στις 20 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ κατέγραψε 128,7 εκατομμύρια χρήστες, αφήνοντας πίσω τα 127,1 εκατομμύρια του ανταγωνιστή της.

Η επιτυχία αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή στροφή μέσα σε έναν χρόνο, καθώς το Threads σχεδόν διπλασίασε το κοινό του, ενώ το X συνέχισε να χάνει χρήστες. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Threads είχε κατά μέσο όρο 81,1 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες, την ώρα που το X βρισκόταν στα 149,9 εκατομμύρια. Σήμερα η εικόνα έχει ανατραπεί.

Καθοριστικό πλεονέκτημα για το Threads αποτελεί η ενσωμάτωσή του με το Instagram, που αριθμεί πάνω από τρία δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Η δυνατότητα εγγραφής μέσω Instagram ή Facebook κάνει την προσέλκυση νέου κοινού απλή διαδικασία, ενώ η συνεχής προώθηση της πλατφόρμας μέσα στη ροή του Instagram ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, το X εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρά ερείσματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει μπροστά με 21,3 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες, έναντι 16,2 εκατομμυρίων του Threads. Στον ιστό, η υπεροχή του είναι ακόμη πιο καθαρή: το x.com κατέγραψε 140,7 εκατομμύρια ημερήσιους επισκέπτες στις 20 Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που το Threads περιορίστηκε σε 7,7 εκατομμύρια. Επιπλέον, οι χρήστες του X παραμένουν πιο «δεσμευμένοι», με μέσο χρόνο παραμονής που αγγίζει τα τέσσερα λεπτά, σχεδόν διπλάσιο από τα δύο λεπτά και δεκατέσσερα δευτερόλεπτα του Threads.

Η μάχη για τα διαφημιστικά έσοδα

Η μάχη αυτή δεν αφορά μόνο το κύρος αλλά και τα διαφημιστικά έσοδα. Αναλυτές της Barclays εκτιμούν ότι το Threads θα μπορούσε να αποφέρει 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 και 9 δισεκατομμύρια το 2027, καθώς επεκτείνει τη βάση χρηστών του.

Αντίθετα, το X έχει δει τα διαφημιστικά του έσοδα να καταρρέουν: το 2023 μειώθηκαν κατά 51,7% στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το 2024 υπέστη νέα πτώση 2,3%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έσοδα μειώθηκαν πάνω από 66% και τα κέρδη κατά 74%. Για το 2025 προβλέπεται μικρή ανάκαμψη, ωστόσο τα νούμερα παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021.

Η προσωπική κόντρα Μασκ–Ζούκερμπεργκ

Η προσωπική κόντρα ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ δίνει επιπλέον χρώμα σε αυτή την επιχειρηματική μάχη.

Από την έκρηξη πυραύλου της SpaceX που κατέστρεψε δορυφόρο του Facebook το 2016, μέχρι τις δημόσιες αντιπαραθέσεις τους για την τεχνητή νοημοσύνη και την περίφημη, αλλά τελικά ανεκπλήρωτη, πρόταση για «μάχη σε κλουβί», οι δύο δισεκατομμυριούχοι δεν έχουν πάψει να ανταλλάσσουν αιχμές.

Η κυκλοφορία του Threads όξυνε περαιτέρω την αντιπαράθεση, με τον Ζούκερμπεργκ να παρουσιάζει την πλατφόρμα του ως «ανοιχτό και φιλικό δημόσιο χώρο», την ώρα που το X βρισκόταν σε αναταραχή μετά την εξαγορά και τις σαρωτικές αλλαγές του Μασκ.

Σήμερα, ο Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 481,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως από τις συμμετοχές του στην Tesla και τη SpaceX, ενώ ο Ζούκερμπεργκ είναι ο τρίτος πλουσιότερος με 256,8 δισεκατομμύρια δολάρια, κατέχοντας περίπου το 13% της Meta.

Ο στόχος του Ζούκερμπεργκ είναι σαφής: να φτάσει το Threads το ένα δισεκατομμύριο χρήστες και να γίνει η κορυφαία πλατφόρμα δημόσιων συζητήσεων. Από την άλλη, το X διατηρεί ακόμη την ισχύ του στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, και εξακολουθεί να κρατά πιο πιστό κοινό. Το αν το Threads θα παραμείνει απλώς μια μόδα που στηρίζεται στο Instagram ή αν θα καταφέρει να εκτοπίσει το X από την κορυφή, μένει να αποδειχθεί τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Forbes