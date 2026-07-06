Θεσσαλονίκη: Τοξικό νέφος από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης - Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι

Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη, στον δήμο Παύλου Μελά, συνεχίζει να σιγοκαίει, ενώ η ατμόσφαιρα σε περιοχές της δυτικής Θεσσαλονίκης παραμένει επιβαρυμένη από τον καπνό και τα υλικά που καίγονται.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, την ώρα που οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Σαββάτου.

Η καταγραφή των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις για κατοίκους και επιχειρήσεις που επλήγησαν. Συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ελέγχουν κτίρια και υποδομές, ενώ οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της περιοχής.

Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εξακολουθούν να καίγονται εύφλεκτα υλικά, όπως λάστιχα, πλαστικά και αλουμίνια. Αυτό επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και κρατά την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για όσους μένουν κοντά στην περιοχή.

Θεσσαλονίκη: Τι πρέπει να προσέχουν οι κάτοικοι

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Όπως ανέφερε, όσοι βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας όταν χρειάζεται να μετακινηθούν σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, οι κάτοικοι καλούνται να κρατούν κλειστά πόρτες και παράθυρα, ώστε να περιορίσουν την είσοδο καπνού στα σπίτια. Τα κλιματιστικά πρέπει να λειτουργούν στην ανακύκλωση αέρα, ενώ όσοι διαθέτουν συσκευές καθαρισμού αέρα καλό είναι να τις θέσουν σε λειτουργία.

Για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη, της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι στόχος είναι να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες και να χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης σε υποδομές των δήμων και της περιφέρειας. Όπως είπε, τα συνεργεία «χτενίζουν» την περιοχή για να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια, επιχειρήσεις και ιδιωτικές περιουσίες.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα ακαθάριστα οικόπεδα, λέγοντας ότι παραμένουν πολλά, παρά την αύξηση των δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι. Τόνισε ότι, ακόμη και αν έχει λήξει η προθεσμία για τη σχετική δήλωση, οι ιδιοκτήτες μπορούν και πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ενώ η Πυροσβεστική ερευνά καταγγελίες.

Πριν από τη σύσκεψη, ο Κώστας Κατσαφάδος επισκέφθηκε τους τρεις πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424. Δήλωσε ότι είναι άδικο να κινδυνεύουν ζωές, να δαπανώνται μεγάλοι πόροι και να αλλάζει η καθημερινότητα τόσων ανθρώπων από μια απερισκεψία ή ένα λάθος.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενισχύθηκε το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη με στελέχη από την Αθήνα, ώστε να εξακριβωθούν γρήγορα τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η φωτιά ξέσπασε μετά τις 8:30 το βράδυ, όταν δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα το βάρος να πέσει στις επίγειες δυνάμεις, στους δήμους, στην περιφέρεια, στους εθελοντές και στα σώματα ασφαλείας.

Για την επόμενη μέρα της πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη, της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κώστα Γιουτίκα, και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε ότι στόχος είναι να αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες και να χρηματοδοτηθούν έργα αποκατάστασης σε υποδομές των δήμων και της περιφέρειας. Όπως είπε, τα συνεργεία «χτενίζουν» την περιοχή για να καταγράψουν τις ζημιές σε κτίρια, επιχειρήσεις και ιδιωτικές περιουσίες.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στα ακαθάριστα οικόπεδα, λέγοντας ότι παραμένουν πολλά, παρά την αύξηση των δηλώσεων σε σχέση με πέρυσι. Τόνισε ότι, ακόμη και αν έχει λήξει η προθεσμία για τη σχετική δήλωση, οι ιδιοκτήτες μπορούν και πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ενώ η Πυροσβεστική ερευνά καταγγελίες.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η εστία στο εργοστάσιο ανακύκλωσης εξακολουθεί να απαιτεί επιτήρηση. Οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κοντά στο σημείο και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον καπνό, ιδίως αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την εικόνα που θα διαμορφωθεί για τις ανάγκες αποκατάστασης σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ